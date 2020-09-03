Возмущенная происходящим в Белоруссии спутница Лукашенко объявила об уходе

В первые дни после президентских выборов в Белоруссии Лукашенко продемонстрировал всю жестокость, на которую готов пойти ради удержания власти. Сотрудники силовых структур избивали мирных граждан, разбивали машины случайных людей и творили прочие бесчинства.
После того, как кадры с беспределом в белорусских городах стали резонансными во всем мире, даже лояльные к действующей власти работники СМИ высказали недовольство происходящим. Люди стали увольняться из изданий и телеканалов, а бывшие военные демонстративно выбрасывать форму в мусорку, выкладывая соответствующие видео в соцсети.
Теперь очередь дошла и до актерского сообщества. Стало известно, что артистка Марта Голубева, которая была замечена в окружении Александра Лукашенко, уволилась из Купаловского театра. Стоит отметить, что вместе с ней ушла и большая часть труппы.
Стоит отметить, что впервые девушку можно было увидеть в обществе президента Белоруссии еще 12 лет назад. Осведомленные люди утверждают, что Голубева на протяжении многих лет была в ближнем кругу Батьки.
При этом лояльная к Лукашенко актриса не оставалась равнодушной к происходящему в стране. Она осудила задержание людей, а после увольнения Павла Латушко с должности руководителя театра Марта Голубева решила уйти сама. "Если и есть что-то в моей жизни, что мне очень понравилось, так это Купаловский театр. Восемь лет. Восемь счастливых лет. Они со мной. Я купол. И это тоже со мной", – цитирует артистку gazetaby.com.
Популярные темы форума
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Накипело
Обо всем