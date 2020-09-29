Агурбаш призвала Лукашенко смириться с поражением: Мне нечего бояться!

Раньше Агурбаш была убеждена, что творческим людям не следует вмешиваться в политику, поскольку деятели искусства являются связующим звеном между народами и всегда выступают за мир. Наблюдая за событиями в родной Белоруссии, певица стала считать иначе.
Теперь Анжелика не понимает, как можно оставаться в стороне, когда в республике происходят избиения мирных жителей, а лидер отказывается идти на контакт. Артистка хочет помочь землякам, поэтому посещает акции протеста в Москве.
За демонстрантами возле посольства Белоруссии следят полицейские. Однажды двое правоохранителей попросили Агурбаш пройти с ними. Они потребовали артистку убрать бело-красно-белый флаг, который якобы является фашистским. Анжелика объяснила, что этот символ объединяет белорусский народ. Певица провела полицейским недолгую лекцию, после чего ее отпустили.
Многие упрекают Агурбаш за участие в акциях протеста, ведь она – обладатель государственных наградах и подарков от властей Белоруссии. Например, Анжелика является заслуженной артисткой республики и владеет участком земли в Дроздах.
Певица считает, что все это заслужила, а к наградам действующая власть имеет косвенное отношение. Например, звание определяет огромное количество людей, в том числе поклонники. Участок земли она тоже отработала: часто выступала на правительственных мероприятиях.
"Мне нечего бояться. Я говорю все это с открытым сердцем, с открытой душой. У меня есть право говорить, что я думаю. Я ничего дурного не делаю", – сказала Анжелика.
Агурбаш хочет, чтобы Лукашенко понял: он должен уйти. Только перед этим Александру Григорьевичу необходимо поговорить с народом, публично извиниться и "отпустить любимую". Вместе с тем артистка понимает, что не сможет вернуться на родину. Выступив против действующей власти, она опасается за свою безопасность.
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