Путин в Сочи потребовал от Лукашенко досрочной отставки – эксперт

Эксперт напомнил о недавнем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Лукашенко сам сказал, что, возможно, он засиделся", – отметил глава ведомства, подчеркнулв, что после конституционной реформы белорусский лидер будет готов объявить о новых президентских выборах.
По мнению Карбалевича, Лавров в своем интервью озвучил официальную позицию Кремля относительно будущего Лукашенко. Она состоит в том, то белорусский лидер должен уйти досрочно, не отбыв до конца пятилетний срок.
Политолог считает, что на таком варианте развития событий настаивал Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой в Сочи. Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером, вероятно, не возражал, но вернушись домой, отказался от своих слов, считает Виталий Карбалевич.
Эксперт указал на разногласия Москвы и Минска по вопросу будущей конституционной реформы. Карбалевич напомнил, что Лавров призывал Лукашенко обсудить изменение основного закона со всеми слоями общества. "Лукашенко же говорит, что обсудит Конституцию на фиктивном Всебелорусском собрании", – пишет политолог в своем телеграм-канале.
Нет ясности и по срокам начала реформы, хотя Кремль призывал белорусское руководство внести ясность в этот вопрос, продолжает эксперт. По его мнению, Лукашенко тянет и ждет более благоприятной ситуации.
Если белорусский лидер объявит о реформе Конституции сейчас, то автоматически превратится в "хромую утку" – президента, который в скором времени должен оставить пост, объяснил Карбалевич. В таком случае лояльность чиновников и силовиков лично Лукашенко окажется под вопросом, заключил политолог.
Напомним, что 23 сентября Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в шестой раз. Инаугурация состоялось во Дворце независимости. Церемония стала сюрпризом для белорусов: заранее о ней ничего не говорилось. На мероприятии присутствовали несколько сотен человек, по большей части чиновники и силовики. Представителей иностранных государств, в том числе России, не было.
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