Путин в Сочи потребовал от Лукашенко досрочной отставки – эксперт

Российское руководство настаивает на досрочной отставке президента Белоруссии. Этот вопрос обсуждался в Сочи на встрече лидеров двух стран, и не исключено, что Александр Лукашенко ответил согласием, пишет политолог Валерий Карбалевич.



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