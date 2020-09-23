Поспешную инаугурацию Лукашенко объяснили его неуверенностью: Хочет закрепить свою легитимность

Церемония прошла в среду утром во Дворце независимости в Минске. Примечательно, что дата вступления Александра Лукашенко в должность президента до последнего скрывалась. Информация просочилась в прессу только после самой инаугурации.
На мероприятии присутствовали высшие должностные лица, депутаты, представители местных органов управления, а также некоторые деятели культуры и спорта. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает агентство БелТА.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предположил, что поспешная церемония связана с неуверенностью Батьки в себе. "Он очень хочет закрепить свою легитимность", – рассказал эксперт.
Безпалько предположил, что инаугурация Лукашенко вызовет новую волну акций протеста в республике. Теперь к демонстрантам присоединятся даже те, кто устал от противостояния, уточняет телеграм-канал РИА Новости.
Отметим, что митинги и забастовки в Белоруссии проходят уже более шести недель. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко, расследования преступлений силовиков и освобождения всех политических заключенных.
Согласно данным независимых СМИ, в акциях протеста участвуют более одного миллиона граждан. Сотни человек пострадали в результате столкновений с сотрудниками силовых ведомств. Известно по меньшей мере о трех погибших.
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