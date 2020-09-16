Россия указала Европе на несостыковки в деле Навального

На официальном сайте постоянного представительства России при Евросоюзе опубликовано письмо российских дипломатов. В нем они обращаются к Европейскому парламенту.
В письме представители российской миссии в Европе признаются, что на звание экспертов в токсикологии они претендовать не могут. "Все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу", – цитирует телеканал "360" отечественных дипломатов.
Они поинтересовались у своих коллег причинами, по которым специалисты клиники "Шарите" так тщательно избегают профессионального диалога с российскими врачами. Также Германия до сих пор не предоставила компетентным органам в России подробного отчета о результатах анализов Алексея Навального.
Обращает на себя внимание и то, как российский блогер был встречен в Германии. В берлинскую клинику от частного самолета его сопровождали сотрудники полиции и спецслужб.
Напомним, отравление Алексея Навального стало основной версией произошедшего с блогером после его доставки в берлинскую клинику "Шарите". Он почувствовал себя плоха в самолете, летящем из Томска в Москву. Экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку в Омске.
Прибывшие на место медики оперативно оказали Навальному помощь и доставили в местную больницу. Сторонники блогера развернули кампанию по травле российских врачей и настояли, чтобы он был отправлен в Германию. Позже немцы признали, что именно омские врачи своими профессиональными действиями спасли ему жизнь.
Транспортировка состоялась на частном самолете, которому дали специальное разрешение на пересечение границ даже в условиях ограничений из-за коронавируса. В "Шарите" заявили, что в крови Алексея Навального обнаружили следы новой разновидности отравляющего вещества "Новичок". С российской стороной подробностями немцы не поделились, потребовав, тем не менее, начать расследование.
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