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Общество
Россия указала Европе на несостыковки в деле Навального

Россия указала Европе на несостыковки в деле Навального

Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новости об отравлении Алексея Навального, стихшие после его доставки в немецкую клинику Шарите, вновь возобновились после улучшения самочувствия блогера. Теперь европейские страны задумались о введении новых санкций в отношении России. Тем временем отечественные дипломаты указывают своим коллегам на несостыковки в этом нашумевшем деле.
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На официальном сайте постоянного представительства России при Евросоюзе опубликовано письмо российских дипломатов. В нем они обращаются к Европейскому парламенту.

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В письме представители российской миссии в Европе признаются, что на звание экспертов в токсикологии они претендовать не могут. "Все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу", – цитирует телеканал "360" отечественных дипломатов.

Они поинтересовались у своих коллег причинами, по которым специалисты клиники "Шарите" так тщательно избегают профессионального диалога с российскими врачами. Также Германия до сих пор не предоставила компетентным органам в России подробного отчета о результатах анализов Алексея Навального.

Обращает на себя внимание и то, как российский блогер был встречен в Германии. В берлинскую клинику от частного самолета его сопровождали сотрудники полиции и спецслужб.


Напомним, отравление Алексея Навального стало основной версией произошедшего с блогером после его доставки в берлинскую клинику "Шарите". Он почувствовал себя плоха в самолете, летящем из Томска в Москву. Экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку в Омске.

Прибывшие на место медики оперативно оказали Навальному помощь и доставили в местную больницу. Сторонники блогера развернули кампанию по травле российских врачей и настояли, чтобы он был отправлен в Германию. Позже немцы признали, что именно омские врачи своими профессиональными действиями спасли ему жизнь.

Транспортировка состоялась на частном самолете, которому дали специальное разрешение на пересечение границ даже в условиях ограничений из-за коронавируса. В "Шарите" заявили, что в крови Алексея Навального обнаружили следы новой разновидности отравляющего вещества "Новичок". С российской стороной подробностями немцы не поделились, потребовав, тем не менее, начать расследование.

Автор: 16 сентября 2020, 08:37 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В этом отношении РФ дает мастер - класс Европе. Чтобы не было несостыковок, в РФ установили большой рубильник и по команде ЕР периодически "включают дурака" и со всех утюгов и чайников течет одинаковый поток бесконечной лжи
1

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