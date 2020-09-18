В Кремле оценили уровень абсурда в ситуации с отравлением Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который находится в берлинской клинике "Шарите" на лечении, содержится слишком много абсурда, передает RT. Это обстоятельство служит непреодолимым препятствием для того, чтобы Кремль верил тем или иным заявлениям на слово. С каждым новым поворотом дела вопросов становится больше, чем ответов.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Муж не хочет детей
У Тарзана беременна любовница
Россия тихо идёт к коммунизму.
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Зачем нужен Северный поток 1 и 2, Турецкий поток, Голубой поток
Феминизм - ЗЛО
Меня назвали женщиной