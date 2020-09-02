Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко

В Белоруссии протестующие продолжают борьбу с режимом Александра Лукашенко. На этот раз в ход пошли хакерские атаки.

На войне все средства хороши. По всей видимости, таким девизом заручились люди, недовольные тем фактом, что Александр Лукашенко до сих пор остается у власти.

В СМИ пишут, что сайт управления делами президента Белоруссии атаковали хакеры. Больше всего взломщики поглумились над главой ведомства Виктором Шейманом.

Шутники "приделали" к голове чиновника знаменитый головной убор украинской певицы Верки Сердючки. Кроме того, на главной странице ресурса был размещен бело-красно-белый флагом, ставший символом белорусских протестов.

Стоит отметить, что на данный момент сайт не доступен для посещения. По всей видимости, специалисты работают над тем, чтобы ресурс выглядел так, каким он был до взлома.

Напомним, что из-за ситуации в Белоруссии был обратиться за помощью к Кремлю. Президент Владимир Путин в недавном интервью сообщил, что дал распоряжении собрать резерв из сотрудников правоохранительных органов, чтобы задействовать его в случае радикализации протеста в Белоруссии.

При этом эксперты полагают, что Москва не пойдет на прямое вмешательство в политические дела другой страны. По мнению ряда политологов, Лукашенко взял на себя некоторые обязательства по интеграции перед Россией взамен на оказание помощи.