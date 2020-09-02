Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко

За событиями в Белоруссии пристально наблюдает весь мир. Массовые протесты проходят в стране уже четвертую неделю. Александр Лукашенко всеми силами пытается подавить бунт. Президент даже просит помощи у России. Москва готова оказать поддержку политику. Эксперты считают, что Владимир Путин "не сварит кашу" с Лукашенко, потому что Батька в очередной раз всех "кинет".

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