Лавров пригрозил "твердым ответом" на попытки оторвать Белоруссию от России

В Москве состоялась встреча глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. Белорусский дипломат поблагодарил Россию за поддержку. По его словам, позиция Кремля помогает избежать вмешательства в ситуацию в республике.
Москва и Минск твердо ответят на попытки "оторвать" Белоруссию от России, заявил министр Сергей Лавров по итогам переговоров.
По словам российского дипломата, попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии начались уже давно. В Кремле видят все эти "неуклюжие заигрывания" с Минском, сообщает РИА "ФАН".
"Будем достойно, твердо отвечать", – сказал министр.
В Белоруссии после проведения президентских выборов начались массовые протесты, которые сопровождаются жестокими столкновениями оппозиции с правоохранителями. Запад не принял результаты выборов. При этом уже почти месяц обстановка не стабилизируется, передает РИА ФАН. Сложившуюся ситуацию Александр Лукашенко будет обсуждать 10 сентября в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Кремль сформировал резерв правоохранителей для Белоруссии и предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела страны. Владимир Путин добавил, что военные будут задействованы, если в стране начнется разбой.
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