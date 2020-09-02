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Лавров пригрозил

Лавров пригрозил "твердым ответом" на попытки оторвать Белоруссию от России

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ситуация в Белоруссии накаляется день ото дня. В Кремле считают, что в происходящем не обошлось без участия Запада. В России готовы оказать поддержку братской республике в случае обострения обстановки.
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В Москве состоялась встреча глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. Белорусский дипломат поблагодарил Россию за поддержку. По его словам, позиция Кремля помогает избежать вмешательства в ситуацию в республике.

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Москва и Минск твердо ответят на попытки "оторвать" Белоруссию от России, заявил министр Сергей Лавров по итогам переговоров.

По словам российского дипломата, попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии начались уже давно. В Кремле видят все эти "неуклюжие заигрывания" с Минском, сообщает РИА "ФАН".

"Будем достойно, твердо отвечать", – сказал министр.

В Белоруссии после проведения президентских выборов начались массовые протесты, которые сопровождаются жестокими столкновениями оппозиции с правоохранителями. Запад не принял результаты выборов. При этом уже почти месяц обстановка не стабилизируется, передает РИА ФАН. Сложившуюся ситуацию Александр Лукашенко будет обсуждать 10 сентября в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Кремль сформировал резерв правоохранителей для Белоруссии и предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела страны. Владимир Путин добавил, что военные будут задействованы, если в стране начнется разбой.

2 сентября 2020, 18:34 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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