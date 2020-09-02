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Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина

Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко испортил отношения с Западом и потерял возможность маневрирования между Евросоюзом и с США с одной стороны и Россией – с другой, считает политолог Андрей Колесников. Теперь судьба Батьки в руках Москвы, полагает эксперт.
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Сохраняя свою власть, Александра Лукашенко на самом деле утрачивает ее в пользу Владимира Путина, считает политолог. Пространства для маневров между Россией и Западом у белорусского лидера после разгона протестов уже не осталось, констатировал эксперт.

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В ближайшее время в Москве пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Колесников сомневается, что главы государств смогут о чем-то договориться. Встреча важна для белорусского лидера: благодаря ей он продемонстрирует, что Путин его поддерживает, пояснил эксперт.

Но Колесников не исключил, что белорусский лидер будет вынужден пойти на уступки российскому коллеге, чтобы сохранить власть. У Лукашенко нет другого выбора, кроме как согласиться на предложение Путина о дальнейшей интеграции Москвы и Минска, уверен политолог.

Возможно, что произойдет поглощение Белоруссии Россией. В таком случае Лукашенко займет пост в каком-нибудь органе единого государства, рассуждает Колесников.

Но белорусское общество вряд ли примет такой сценарий, предупредил эксперт. Если Кремль хочет посадить в Минске удобную для себя фигуру, ему следует согласовать ее с общественностью, но договариваться с проетстующими Москва не будет, считает политолог.

Ранее главный редактор радиостанции "Это Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Кремль предлагал Александру Лукашенко пост спикера парламента Союзного государства. Батьку такая должность не устроила.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 10 сентября в Москве. Во время политического кризиса в республике они несколько раз разговаривали по телефону. В интервью Сергею Брилеву президент России подтвердил, что Москва сформировала резерв правоохранителей для Белоруссии.

Автор: 2 сентября 2020, 21:56 Источник: "Медуза" ✓ Надежный источник
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