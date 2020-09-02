Известный политик заподозрил у Лукашенко раздвоение личности

Президент Белоруссии – очень противоречивая личность, считает бывший лидер Польши Александр Квасьневский. Поведение главы белорусского государства говорит о том, что у него раздвоение личности, уверен политик.



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Квасьневский неоднократно встречался с Лукашенко. По его словам, из этих бесед он понял, что у белорусского лидера – раздвоение личности.



С одной стороны, Лукашенко любит эксплуатировать образ мачо и сильного лидера. Это обусловлено особенностями его характера и низким уровнем образования, считает Квасьневский.

По признанию бывшего президента Польши, в беседах с белорусским лидером он понимал, что тот может делать все, что хочет. "Его личность мачо была необычайно сильно выражена", – цитирует политика портал "Еврорадио".

С другой стороны, Лукашенко способен трезво оценивать ситуацию и понимать пределы своих возможностей. "Он был готов идти на компромисс", – рассказал Квасьневский о своем общении с Лукашенко.

Президент России Владимир Путин не держится за нынешнего белорусского лидера: он смог бы поменять его на другого пророссийского политика, считает Александр Квасьневский. Если Кремль на это решится, конец эпохи Александра Лукашенко предрешен, заявил бывший польский лидер.

Квасьневский призвал европейских политиков вести диалог с Россией о будущем Белоруссии. При этом ЕС должен настоять на новых президентских выборах в республике, уверен политик.

Евросоюз не признал итоги голосования 1 августа. Выборы президента Белоруссии там назвали несвободными и недемократическими. 1 сентября Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников.

10 сентября Лукашенко прибудет в Москву на переговоры с Путиным. Кроме того, вооруженные силы России и Белоруссии готовятся провести военные учения на территории двух стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв правоохранительных органов для Белоруссии. Он будет пущен в ход, если радикалы попытаются захватить власть силой, пояснил российский лидер.