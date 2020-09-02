Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Среда
2 сентября
Лента новостей
16:14
"Умерла на моих глазах": подруга рассказала о последних минутах жизни Печерниковой
16:00
"Как сестры": 51-летняя звезда сериала "Клон" выглядит ровесницей молодой невестки
15:56
Ирину Печерникову кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище
15:54
Напоивший дочь крепким кофе Галкин разгневал россиян (видео)
15:49
Вот это красота! Подросшая дочь Началовой поразила народ
15:44
"Где-то перекрестилась Степаненко": представший в трусах Петросян насмешил народ
15:43
Бывшая жена Агаларова представила публике любимого мужчину
15:28
Возмущенный Соловьев пообещал "взять за мошонку" своего критика (видео)
15:27
Звезда сериала "Чики" страдает от странных приступов
15:22
Владимира Андреева похоронили в элитном гробу за 500 тысяч
15:21
В России назвали главное отличие позиций Лукашенко и Тихановской по Крыму
15:14
Сын готовится делить наследство потерявшего рассудок Алибасова
14:53
Известный политик заподозрил у Лукашенко раздвоение личности
14:52
Самоубийство дочери, разбитая семья и вечная боль в судьбе великого актера: Гафту 85
14:50
"Чисто хотел отдохнуть": угодивший в больницу Певцов рассказал о своих желаниях
14:43
Борисова рассказала о встрече с пьяным Ефремовым: Глотал вино, как воду
14:42
"Все, хана": Ширвиндт рассказал о страсти и вожделении у гроба Андреева
14:34
"Интердевочка" закрыла Яковлевой дорогу в большое кино
14:19
"Женщина-огонь!": падкого до возрастных дам Шаляпина заподозрили в романе с Аллегровой
14:09
Пугачева забила на свою внучку в важный день
14:05
Сердце не выдержало: Андреев умер после новости о присуждении главной награды страны
13:59
"Воздушная невеста": Карпович в белом платье попала на видео
13:58
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о внешней угрозе: Не согласовывает с Путиным
13:45
Куда пропала соперница Ротару и звезда 80-х Чепрага
13:44
Эксперт напомнил о серьезной ошибке Путина в Белоруссии: Исправлять уже поздно
13:43
"Главное – не врать": Муцениеце о своих ошибках при разводе
13:43
Сын поддерживал черную от горя Селезневу у гроба Андреева
13:28
"Знакомьтесь": Саша Бортич впервые показала своего грудничка
13:28
Участие Путина в Генассамблее ООН подтверждено
13:19
При пожаре в Дагестане погибла молодая мать и четверо детей
13:05
"Получился очень хороший день": Дмитрий Борисов закатил грандиозную пирушку
13:00
"Мы десять лет были рядом": экранная жена убита горем из-за смерти Клюева
12:47
Популярный актер втянул в пьянство молодую жену
12:45
В Екатеринбурге из-за бури столб упал на человека
12:27
Игорю Вернику потребовалась помощь врачей
12:27
Мишустин собрался в Белоруссию
12:22
Тяжелобольной Клюев перед смертью вкалывал на исходе сил
12:18
Актриса Софья Зайка: Я такая же прямолинейная, как моя героиня Ася из сериала "Фитнес"
12:16
Стала известна дата прощания с актером Клюевым
12:08
Политолог рассказал о везении Лукашенко: Поверил в свою непобедимость
11:59
Володин поручил проработать вопрос ускоренного расселения ветхого жилья
11:56
Колдун объяснил внезапную мистическую смерть Печерниковой
11:48
Вы во власти манипулятора: 9 признаков
11:39
"Тяжелейшая потеря": Розенбаум убит страшной трагедией
11:31
"Просто чушь собачья": Учитель резко отреагировал на обвинения семьи Цоя
11:08
Эксперт об угрозах США ввести санкции против России из-за Белоруссии: Уже превращается в фарс
11:03
Житель Бурятии отрубил племяннице пальцы
10:57
"Мой любимый": звезда сериала "Воронины" рыдает из-за смерти Клюева
10:52
"Ты должен зарабатывать": жена и дети опустили Смольянинова с небес на землю
10:50
Коронавирус в России: за сутки выявлено более 4,9 тысячи зараженных
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко нашел способ покончить с протестами
Тихановская сделала предупреждение Путину
Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти
Ефремов обвинил злопыхателей в монтаже видео с покаянием: Я не виноват
Эксперт: Путин некоторое время выбирал между Лукашенко и оппозицией
Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет
Политика
В России назвали главное отличие позиций Лукашенко и Тихановской по Крыму

В России назвали главное отличие позиций Лукашенко и Тихановской по Крыму

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Позиции Александра Лукашенко и Светланы Тихановской по Крыму рассмотрел член Совета Федерации Сергей Калашников. Государственный деятель назвал главное отличие.
прочитано 2447 раз

На днях оппозиционер Светлана Тихановская высказалась о ситуации с Крымом. Политик сообщила, что процедура присоединения полуострова к России нарушает международные нормы. При этом она отметила, что территория де-юре является украинской, а де-факто – российской.

ПО ТЕМЕ

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о внешней угрозе: Не согласовывает с Путиным

Эксперт напомнил о серьезной ошибке Путина в Белоруссии: Исправлять уже поздно

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Член Совета Федерации обратил внимание, что Тихановская озвучила свое мнение прямо. Этим оппозиционер отличается от Лукашенко. Действующий лидер Белоруссии предпочитает уходить от ответа. В интервью Дмитрию Гордону политик заявил, что на месте Украины воевал бы за полуостров.

По мнению государственного деятеля, Светлана Тихановская начинала как демократический лидер, недовольный действующим режимом, но в конце концов попала под влияние Запада. "Она превращается в очередной вариант очередной цветной революции", – подчеркнул Калашников.

Александр Лукашенко, в свою очередь, пытается усидеть на двух стульях уже более 20 лет. Глава Белоруссии постоянно просит дополнительные бонусы и скидки у России, но сразу же дает понять, что может перейти на сторону западных партнеров, сообщает НСН.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали большинство жителей полуострова. Власти России уточнили, что процедура была демократической и соответствовала международным стандартам.

Автор: 2 сентября 2020, 15:21 Источник: НСН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
Тихановская права! Лукашенко тоже так считает, но т.к. положение у него сейчас не айс, поэтому об этом деликатно помалкивает, не разрушая недавно обретенную "дружбу" с Пу...
1

Популярные темы форума

Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о внешней угрозе: Не согласовывает с Путиным
Эксперт напомнил о серьезной ошибке Путина в Белоруссии: Исправлять уже поздно
Эксперт об угрозах США ввести санкции против России из-за Белоруссии: Уже превращается в фарс
Лукашенко заговорил о гражданской войне

Шоу-бизнес

"Интердевочка" закрыла Яковлевой дорогу в большое кино
"Женщина-огонь!": падкого до возрастных дам Шаляпина заподозрили в романе с Аллегровой
Пугачева забила на свою внучку в важный день
Сердце не выдержало: Андреев умер после новости о присуждении главной награды страны

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Озолотился на "Ворониных": Борис Клюев оставил многомиллионное наследство

Артист был очень богат
Шоу-бизнес

"Чисто хотел отдохнуть": угодивший в больницу Певцов рассказал о своих желаниях

Артист поразил поклонников своим признанием
Шоу-бизнес

"Интердевочка" закрыла Яковлевой дорогу в большое кино

Звезда страдала от отсутствия ролей
Шоу-бизнес

Сердце не выдержало: Андреев умер после новости о присуждении главной награды страны

Актер стал лауреатом ордена

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+