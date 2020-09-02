Эксперт напомнил о серьезной ошибке Путина в Белоруссии: Исправлять уже поздно

В Белоруссии нет по-настоящему пророссийских сил, поэтому Москва вынуждена опираться на президента Александра Лукашенко, считает политолог Константин Бондаренко. По его мнению, Кремль упустил время, когда в республике можно было создать лояльные политические структуры.



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