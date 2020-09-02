Эксперт напомнил о серьезной ошибке Путина в Белоруссии: Исправлять уже поздно

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Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В Белоруссии нет по-настоящему пророссийских сил, поэтому Москва вынуждена опираться на президента Александра Лукашенко, считает политолог Константин Бондаренко. По его мнению, Кремль упустил время, когда в республике можно было создать лояльные политические структуры.

Продолжение: Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о внешней угрозе: Не согласовывает с Путиным
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В настоящее время Александр Лукашенко – единственный белорусский политик, более-менее отвечающий российских интересам, уверен эксперт. Лучше никог онет, с сожалением констатирует политолог.

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Других условно лояльных Москве сил в республике нет, уверен Бондаренко. По его словам, политическое поле республики за время правления Александра Лукашенко было полностью зачищено от пророссийских сил, поэтому Кремлю приходится опираться на действующего главу государства.

Москва упустила момент, когда можно было создать в Белоруссии лояльные политические силы, настроенные на укрепление военно-политического альянса друх стран и дальнейшую интеграцию в рамках Союзного государства. "Она могла бы это сделать раньше, но поезд ушел", – констатировал Бондаренко.

Он призвал российское руководство полностью поменять стратегию продвижения своих интересов в республике. Но быстрых результатов ждать не стоит, предупредил эксперт.

Политолог с сомнением отнесся к словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Москва готова "конструктивно работать" с Координационным советом белорусской оппозиции. Эксперт напомнил, что бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Петр Порошенко тоже готовы были выстраивать диалог с Россией. Это не значит, что пришедшие к власти в результате внутренних потрясений политики готовы учитывать интересы Кремля, пояснил аналитик.

Предстоящая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко расставит все точки над i в вопросе белорусской оппозиции, уверен Бондаренко. Пока протестующие ограничиваются критиков Батьки, но не исключено, что предметом их ненависти скоро станет и российский лидер, заключил политолог.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, что встреча Путина и Лукашенко пройдет в Москве в первой половине сентября. Президенты обсудят внутриполитическую ситуацию в республике. Кремль предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела братского государства.

Автор: 2 сентября 2020, 13:44 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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