Эксперт об угрозах США ввести санкции против России из-за Белоруссии: Уже превращается в фарс

Поводом стало заявление президента России Владимира Путина о создании резерва из силовиков для помощи главе Белоруссии Александру Лукашенко в подавлении протестов. Вашингтон пригрозил строгими мерами в случае "открытого вмешательства" Москвы в дела Минска.
По мнению политолога Федора Лукьянова, заявление США не стоит воспринимать всерьез. Он обратил внимание, что в последнее время у американской администрации остался только один рычаг давления – санкции. "Уже превращается в фарс", – отметил эксперт.
Этот прием запугивания носит декларативный характер. Соединенным Штатам нужно было как-то отреагировать на случившееся. Лукьянов добавил, что Белоруссия никогда не представляла интерес для Америки. "Даже если бы была приоритетом, не очень понятно, что делать", – цитирует его "МК".
Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались более двух недель назад. Многие жители страны остались недовольны победой действующего лидера Александра Лукашенко на выборах. В крупных городах страны прошли уличные шествия против действующего режима.
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