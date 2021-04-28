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Сергей Кужегетович Шойгу

министр обороны России
Сергей Кужегетович Шойгу
  • Дата рождения: 21 мая 1955
  • Место рождения: Чадан, Тувинская АО, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Телец
  • Жена/Муж: Шойгу (Антипина) Ирина Александровна
  • Дети: Юлия, Ксения

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в Тувинской автономной области, в небольшом городе Чадане в семье редактора районной газеты и зоотехника. В Красноярском политехническом институте получил специальность "инженер-строитель". Работал в строительных управлениях и трестах в Красноярском крае.

В начале 90-х решил посвятить свою жизнь спасению людей. Был председателем Российского корпуса спасателей, председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям. В 1994 году возглавил МЧС России и проработал в этой должности до 2012-го. Непродолжительное время был губернатором Московской области – до назначения министром обороны. Воинское звание – генерал армии. Неоднократно получал неофициальную оценку в обществе как самый популярный министр, деятельность которого одобряют большинство россиян.

Шойгу активно участвует в политической жизни. В 2000 году возглавил партию "Единство", которая позже вместе с партиями "Отечество" и "Вся Россия" была преобразована в "Единую Россию". С 2009 года возглавляет Русское географическое общество.

Сергей Шойгу играет в Ночной хоккейной лиге, любит футбол и болеет за "Спартак". Коллекционирует сабли, кинжалы, палаши, индийские, китайские и японские самурайские мечи. Любит авторскую песню, отлично играет на гитаре, неплохо рисует.

Шойгу: США рядом с Россией отработали использование ядерного оружия

Шойгу: США рядом с Россией отработали использование ядерного оружия
Во вторник, 23 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Китая Вэй Фэнхэ. Американская стратегическая авиация активизировалась около государственных границ России, сообщил Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Китая.

Лидеры списка "Единой России" возглавят профильные партийные комиссии

Лидеры списка "Единой России" возглавят профильные партийные комиссии
Владимир Путин предложил лидерам партийного списка "Единой России" возглавить профильные комиссии. 27 сентября российский лидер Владимир Путин в формате видеоконференции провел рабочую встречу с лидерами партийного списка "Единой России" на прошедших выборах в Государственную Думу.

"В шоке от себя": только что родившая дочь Шойгу удивила неожиданным поступком

"В шоке от себя": только что родившая дочь Шойгу удивила неожиданным поступком
Ксения Шойгу 17 сентября впервые стала мамой, подарив Сергею Шойгу внучку. Буквально накануне молодая мама показала в своем инстаграм-аккаунте, как она с супругом и новорожденной малышкой возвращается из роддома домой, а уже сегодня Ксения Шойгу отправилась на работу.

Объявлено о прибавлении в семье Шойгу

Объявлено о прибавлении в семье Шойгу
Дочь Сергея Шойгу, Ксения, и блогер Алексей Столяров стали родителями. О рождении первого ребенка пара объявила в своих соцсетях. Долгое время возлюбленные не афишировали отношения.

Шойгу предложил места для строительства новых сибирских городов

Шойгу предложил места для строительства новых сибирских городов
Планы по строительству новых городов в Сибири должны учитывать ресурсные возможности и программы развития транспортных сетей, заявил министр обороны, председатель Русского географического общества Сергей Шойгу. Ранее он предложил построить в регионе трех-пяти крупных научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до миллиона человек. "Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны", – приводит слова министра РБК.

Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб "Единой России"

Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб "Единой России"
Партия "Единая Россия" агитирует не словами и обещаниями, а конкретными делами и результатами. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин. Члены бюро высшего совета партии "Единая Россия"– мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу – а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сопредседатель Центрального Штаба ОНФ Елена Шмелева, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" Денис Проценко, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова открыли федеральный штаб общественной поддержки "Единой России".

Глава Минобороны Шойгу: в Прибалтике создается информационное оружие против России

Глава Минобороны Шойгу: в Прибалтике создается информационное оружие против России
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сделал важное и тревожное заявление. Он поведал, что в некоторых странах Европы существуют центры антироссийской пропаганды. Министр отметил, что подобные организации, в том числе, распространяют множество "подрывных" неправдоподобных слухов.

В Минобороны России сделали заявление о начале новой холодной войны

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Шойгу рассказал о нарастающих военных угрозах с западных рубежей

Шойгу рассказал о нарастающих военных угрозах с западных рубежей
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о возрастающих военных угрозах на западном рубеже. За семь лет на западном стратегическом направлении все больше усиливается уровень военных угроз.

Участвовавший в освобождении Пальмиры заместитель Шойгу собрался в Госдуму

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Генерал-полковник Андрей Картаполов может стать главой думского комитета по обороне. Заместитель министра обороны по политико-воспитательной работе Андрей Картаполов собрался участвовать в праймериз партии "Единая Россия".

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