Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Сергей Кужегетович Шойгу

Сергей Кужегетович Шойгу министр обороны России

  • Дата рождения: 21 мая 1955
  • Место рождения: Чадан, Тувинская АО, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Телец
  • Жена/Муж: Шойгу (Антипина) Ирина Александровна
  • Дети: Юлия, Ксения

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в Тувинской автономной области, в небольшом городе Чадане в семье редактора районной газеты и зоотехника. В Красноярском политехническом институте получил специальность "инженер-строитель". Работал в строительных управлениях и трестах в Красноярском крае.

В начале 90-х решил посвятить свою жизнь спасению людей. Был председателем Российского корпуса спасателей, председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям. В 1994 году возглавил МЧС России и проработал в этой должности до 2012-го. Непродолжительное время был губернатором Московской области – до назначения министром обороны. Воинское звание – генерал армии. Неоднократно получал неофициальную оценку в обществе как самый популярный министр, деятельность которого одобряют большинство россиян.

Шойгу активно участвует в политической жизни. В 2000 году возглавил партию "Единство", которая позже вместе с партиями "Отечество" и "Вся Россия" была преобразована в "Единую Россию". С 2009 года возглавляет Русское географическое общество.

Сергей Шойгу играет в Ночной хоккейной лиге, любит футбол и болеет за "Спартак". Коллекционирует сабли, кинжалы, палаши, индийские, китайские и японские самурайские мечи. Любит авторскую песню, отлично играет на гитаре, неплохо рисует.

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