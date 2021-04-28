Сергей Кужегетович Шойгу министр обороны России

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в Тувинской автономной области, в небольшом городе Чадане в семье редактора районной газеты и зоотехника. В Красноярском политехническом институте получил специальность "инженер-строитель". Работал в строительных управлениях и трестах в Красноярском крае.

В начале 90-х решил посвятить свою жизнь спасению людей. Был председателем Российского корпуса спасателей, председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям. В 1994 году возглавил МЧС России и проработал в этой должности до 2012-го. Непродолжительное время был губернатором Московской области – до назначения министром обороны. Воинское звание – генерал армии. Неоднократно получал неофициальную оценку в обществе как самый популярный министр, деятельность которого одобряют большинство россиян.

Шойгу активно участвует в политической жизни. В 2000 году возглавил партию "Единство", которая позже вместе с партиями "Отечество" и "Вся Россия" была преобразована в "Единую Россию". С 2009 года возглавляет Русское географическое общество.

Сергей Шойгу играет в Ночной хоккейной лиге, любит футбол и болеет за "Спартак". Коллекционирует сабли, кинжалы, палаши, индийские, китайские и японские самурайские мечи. Любит авторскую песню, отлично играет на гитаре, неплохо рисует.