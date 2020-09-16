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Лукашенко незаконно удерживает власть десятилетиями – эксперт

Лукашенко незаконно удерживает власть десятилетиями – эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политический статус Александра Лукашенко сегодня вызывает много вопросов. Можно ли назвать политика легитимным и легальным главой Белоруссии?
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Прежде всего, стоит объяснить понятия легальности и легитимности. По словам аналитика компании iSans и руководителя центра исследований East Андрея Елисеева, легальность означает законность, соответствие режима правовым нормам, легитимность – признание власти большинством жителей государства.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Александр Лукашенко уже давно не является легальным президентом. Политик "незаконно удерживает власть уже десятилетиями", отметил эксперт. С какого года идет отсчет его нелегальности сказать сложно: с конституционного переворота в 1996 году или же с непроведенных выборов лидера в 1999 году.

Тем не менее Лукашенко удавалось долго считаться легитимным. Уровень признания его власти белорусами долгие годы был очень высок. Причиной тому – совершенная система фальсификации результатов выборов и жесткая цензура, уточнил Елисеев на своей странице в "Фейсбук".

В последние недели число недовольных режимом граждан резко выросло. Властям пришлось изменить курс и перейти к массовым репрессиям. Десятки человек были зверски избиты и отправлены в изоляторы. Лидеров оппозиционного движения сажали в тюрьму или выдворяли из страны.

"Александр Лукашенко сейчас и нелегален, и нелегитимен. Держаться на грубой силе можно месяцы, а при хорошем исходе – пару лет, но вряд ли более", – заключил Елисеев.

Автор: 16 сентября 2020, 14:06 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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