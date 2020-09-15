"Отправке" Лукашенко на Украину нашли объяснение

Испанский политик долго говорил об отношении Евросоюза к ситуации в Белоруссии. Так, Боррель признал, что результаты выборов в республике были сфальсифицированы. В конце же своего выступления он назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины".
Далее последовала пауза. Очевидно, что политик не заметил своей оговорки. Внимание председателя на ошибку обратили коллеги. После этого Боррель извинился и сказал: "Конечно, Белоруссии. О чем я только думал".
Блогер Сергей Колясников (Zergulio) в своем телеграм-канале поделился мнением о выступлении председателя Европейского парламента. Обозреватель считает, что политика не стоит осуждать за оговорку. По его мнению, в украинской методичке просто забыли изменить название страны, пишет "Царьград".
Напомним, Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против чиновников Белоруссии и президента республики. Власти этих стран не признают итоги выборов, а также шокированы избиением граждан соседней страны силовиками.
Согласно данным белорусской ЦИК, 9 августа Лукашенко поддержали 80% избирателей, а его главную оппонентку Светлану Тихановскую – всего 10%. Жители республики устраивают акции протеста, чтобы доказать, что выступают против действующего режима.
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