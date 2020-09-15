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"Отправке" Лукашенко на Украину нашли объяснение

Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель оговорился во время доклада. В его ошибке увидели тайный смысл.
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Испанский политик долго говорил об отношении Евросоюза к ситуации в Белоруссии. Так, Боррель признал, что результаты выборов в республике были сфальсифицированы. В конце же своего выступления он назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины".

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Далее последовала пауза. Очевидно, что политик не заметил своей оговорки. Внимание председателя на ошибку обратили коллеги. После этого Боррель извинился и сказал: "Конечно, Белоруссии. О чем я только думал".

Блогер Сергей Колясников (Zergulio) в своем телеграм-канале поделился мнением о выступлении председателя Европейского парламента. Обозреватель считает, что политика не стоит осуждать за оговорку. По его мнению, в украинской методичке просто забыли изменить название страны, пишет "Царьград".

Напомним, Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против чиновников Белоруссии и президента республики. Власти этих стран не признают итоги выборов, а также шокированы избиением граждан соседней страны силовиками.

Согласно данным белорусской ЦИК, 9 августа Лукашенко поддержали 80% избирателей, а его главную оппонентку Светлану Тихановскую – всего 10%. Жители республики устраивают акции протеста, чтобы доказать, что выступают против действующего режима.

Автор: 15 сентября 2020, 19:11 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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