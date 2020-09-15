Почему Лукашенко держит в секрете имя преемника? Ответ политолога

Эксперт Владимир Евсеев рассказал, что для России сейчас важно обеспечить мирную передачу власти в республике. Александр Лукашенко уйдет в отставку после того, как в Белоруссии произойдет реформа основного закона – Конституции.
По мнению политолога, президенты уже определились с фигурой преемника. Имя следующего лидера республики пока держится в секрете, чтобы раньше времени не настроить против него граждан и представителей западных стран.
Отметим, что разговор политиков продлился два часа. Путин пообещал Лукашенко выдать кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Часть суммы пойдет на рефинансирование прежних долгов, другая часть – новые средства.
Также президент России признал Лукашенко легитимным главой Белоруссии. Путин поддержал решение коллеги внести изменения в Конституцию и добавил, что никто не должен вмешиваться в ситуацию в стране.
Ранее Европейский союз назвал выборы президента в республике несправедливыми и нечестными. Лидеры западных стран отказались назвать Александра Лукашенко легитимным главой государства, и предупредили о санкциях.
Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил США и ряд европейских стран в причастности к беспорядкам в Белоруссии. Политик пригрозил жестким ответом на агрессию со стороны других государств.
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