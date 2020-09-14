Досрочный уход и передача власти: что пообещает Лукашенко по итогам переговоров с Путиным

В Белоруссии заговорили об итогах встречи Владимира Путина и его белорусского коллеги. Главное, что волнует практически всех – что пообещает Лукашенко по итогам переговоров?

Белорусские СМИ приступили к аналитике по итогам встречи белорусского и российского лидеров на встрече в Сочи. Эксперты полагают, что Кремль попытается склонить Лукашенко к досрочному уходу. В одном все уверены: Лукашенко пообещает что-то по итогам переговоров. Своими мыслями поделился политолог Валерий Карбалевич.

По его мнению, Лукашенко твердо дал понять, что пока еще в силах защитить себя. Но вот своих приближенных – уже вряд ли, пишет "Белорусский партизан". К тому же, лидер республики активно закручивает винтики, репрессии растут, а недовольство от этого не снижается. Тем самым становится ясно, что страну лидер не держит.

"Лукашенко приехал в Сочи со слабой позицией. С протестами он справиться не может и поэтому готов принять поддержку Путина", – пишет автор издания.

Западные СМИ тоже пестрят итогами переговоров. На первых полосах только две главные фамилии – Путин и Лукашенко. Чего ожидают на Западе, понятно. Но вот как они будут интерпретировать и под каким соусом подавать – предстоит узнать.

Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле пишет, что Москва не может смириться со сменой власти путем уличной революции. Поэтому Путину нужно продержать Лукашенко подольше и мягко сместить его.

Вроде как и сам Лукашенко к этому готов. Он уже говорил, что мол готов к повторному референдуму, но должна пройти конституционная реформа.

Согласно проекту, новая Конституция Белоруссии должна быть принята в 2022 году. Но когда ее примут, и когда будут новые выборы, неизвестно. Политологи допускают вариант развития событий по пути Казахстана, когда полномочия президента передадут другому посту, который он же и займет. В любом случае, каждый преследует свои интересы.

"Лукашенко нужны от России деньги, финансовая поддержка. А Кремль попытается принудить Лукашенко к варианту досрочных выборов и досрочного ухода", – отметил Карбалевич.



Он добавил, что Лукашенко, конечно, что-то пообещает. А сейчас он может пообещать все, что угодно.