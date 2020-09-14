Лоза назвал варварским грабежом поведение украинцев в Крыму

Артист считает, что Киев занимался разграблением территорий. В пример исполнитель хита "Плот" поставил пансионаты и санатории, который теперь стоят заброшенные, хотя могли бы функционировать. Однако Украине было не до поддержания наследия, полученного от СССР.
Также Юрий Лоза ужаснулся дорогам, которые были построены еще в советское время, а сейчас пришли в негодность. По его мнению, украинцы специально не поддерживали их в должном виде. Артист уверен: 23 года, в течение которых Украина владела Крымом, шел планомерный варварский грабеж союзного наследства.
Певец заявил, что Борису Ельцину стоило еще в 1991 году вернуть полуостров в состав России. Причем такая возможность, по его мнению, была. Если бы все пошло по плану, сейчас у нашей страны была бы сеть прекрасных курортов.
Юрий Лоза уверен, что со временем у правительства дойдут до этого руки, однако придется подождать. Пока что вернуть к жизни пансионаты и санатории не получится, ведь России приходится "разгребать" другие последствия присутствия украинцев.
Напомним, в 2014 году на территории полуострова прошел референдум за присоединение к РФ. По его итогам Крым вошел в состав нашей страны.
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