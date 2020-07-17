Глызин о Лозе: Его высказывания граничат с маразмом

Юрий Лоза известен не только бессмертной песней "Плот", но и громкими высказываниями. Он часто комментирует самые разные вопросы. Невзирая на регалии, звания и чины.

Алексей Глызин – ровесник Юрия Лозы. Им обоим по 66 лет. Но в скандалах Глызин не замечен, комментировать ничего не стремится, модного нынче хайпа не любит. Однако к исполнителю "Плота" относится с пониманием, за его высказываниями следит.

"За "Плот" Лозе можно поставить памятник, – заявил Глызин во время пресс-конференции фестиваля "Славянский базар в Витебске". – Что же касается высказываний музыканта, то не со всеми можно согласиться. И некоторые граничат с маразмом, конечно".

Юрий Лоза порой жжет напалмом. За словом он в карман не полезет. За это на него часто обижаются, но артист любит прямоту на грани резкости. И порой одной фразой может все точно объяснить.