Лоза посчитал инсульт Ефремова притворством

Композитор считает, что артист мог разыграть инсульт. По его мнению, больного изобразить несложно – для этого не нужно знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков.
Музыкант отметил, что правдивость болезни Михаила Ефремова скоро можно будет проверить, передает Пятый канал. Инсульт сильно искажает внешность, речь и память.
Юрий Лоза заявил, что тема здоровья – очень серьезная. Однако если речь идет о Михаиле Ефремове, "нельзя быть абсолютно уверенным в том, живет ли он по-настоящему или играет роль".
Напомним, что Ефремов почувствовал себя плохо 10 августа. В понедельник к находящемуся под домашним арестом артисту приехали медики. Скорую вызвал его сын. Придя в себя, актер отказался от госпитализации.
На следующий день звезде стало совсем плохо во время заседания суда по громкому делу о смертельном ДТП. Ефремова на скорой помощи отправили в больницу. Позже медики сообщили, что актер перенес инсульт.
Как писали "Дни.ру", сейчас состояние Михаила Ефремова оценивается как среднетяжелое. Он находится в Боткинской больнице. Знаменитости грозит до 12 лет лишения свободы.
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