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Эксперт о судьбе Лукашенко: Проживет оставшиеся годы на даче в Подмосковье

Эксперт о судьбе Лукашенко: Проживет оставшиеся годы на даче в Подмосковье

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Протестные акции вспыхнули в Белоруссии в начале августа. Сотни граждан ежедневно выходят на улицы, требуя немедленной отставки президента Александра Лукашенко. Чем может закончиться политический кризис в республике, рассудил профессор Высшей школы экономики Константин Сонин.
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Согласно худшему сценарию, Александр Лукашенко еще на несколько лет задержится у власти. По мнению эксперта, в таком случае страну ожидает глубокий кризис. Экономика Белоруссии будет полностью разрушена, а власть захватит силовая группировка.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Если же Лукашенко покинет пост в ближайшие недели, то в республике пройдут новые выборы. Сонин отметил, что шанс на победу есть как и у соратников действующего президента, так и у лидеров оппозиционного движения – Светланы Тихановской и Марии Колесниковой.

Экономист предположил, что Лукашенко проживет оставшиеся годы на даче в Московской области. В это время Белоруссия продолжит самостоятельно развиваться. "Россия не потеряет в дружбе с Белоруссией, какой бы кандидат ни победил", – выразил мнение профессор.

Днем 14 сентября в Сочи начнутся переговоры президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Политик обсудят ситуацию в республике, а также ряд экономических вопросов – цены на энергоносители и реструктуризацию долга Белоруссии.

Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа. С большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. По подсчетам ЦИК, он получил 80% поддержки. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10% голосов.

Автор: 14 сентября 2020, 13:54 Источник: TUT.by ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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