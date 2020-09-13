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Политика
Каковы шансы Тихановской стать лидером Белоруссии для других стран

Каковы шансы Тихановской стать лидером Белоруссии для других стран

Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях сейм Литвы признал оппозиционера Светлану Тихановскую единственным и законноизбранным лидером Белоруссии. Публицист Александр Ахмач считает, что к такому мнению скоро присоединятся другие страны.
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Ахмач считает, что у Тихановской есть все шансы, чтобы стать лидером Белоруссии для многих европейских властей. Например, скоро Светлана Георгиевна завоюет уважение Польши, которая хотела пригласить белорусского оппозиционера на саммит Вишеградской группы.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Вскоре Тихановскую поддержит и Чехия, считает публицист, даже несмотря на недавнее заявление главы правительства республики. Андрей Бабиш выступил против участия экс-кандидата в президенты Белоруссии в саммите лишь потому, что эту встречу невозможно организовать. Мол, Варшава слишком поздно выступила с предложением.

Что касается действий Координационного совета Белоруссии, то их можно считать легитимными после того, как этот орган признала Литва, уверен Ахмач. По его мнению, заявления республики четко отражают отношение Евросоюза к действующей власти Белоруссии.

Также публицист призвал не путать понятия "президент" и "лидер". Тихановская является именно лидером – первым лицом, вне зависимости от статуса.

Напомним, ранее белорусского оппозиционера сравнили с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Политический аналитик Владимир Соловейчик посчитал речь Тихановской уж слишком знакомой.

Автор: 13 сентября 2020, 16:09 Источник: udf.by ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Larissa kunova
Ответить
Смеетесь.Эта шестерка УЖЕ растоптана.Какой лидер? Она дура безмозглая,если поверила в свою надуманную значимость.Ее только судить за хаос, который она из подворотни устраивает.
1

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