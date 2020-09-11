Россияне испугались: как Лукашенко мог, но не стал главой Союзного государства

Александр Лукашенко приедет на переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября. Среди прочих повесток стороны будут обсуждать Союзное государство. Это, пожалуй, одна из любимых тем для разговоров лидеров двух стран. Чем закончится беседа на этот раз, одному Богу известно.

Накануне своего визита в Москву Лукашенко делает как никогда громкие заявления о союзе России и Белоруссии. На этой неделе состоялось расширенное интервью белорусского лидера российским СМИ. По его мнению, объединение России с Белоруссией в 90-х и начале нулевых не состоялось по одной причине.

Оказывается, россияне испугались, что президентом этого самого единого государства станет Лукашенко, ведь кроме него было некому. Поэтому, по мнению Батьки, все тогда и провалилось. Об этом в своей статье на Life пишет журналист Михаил Шахназаров.

"То есть господин Лукашенко непрозрачно так намекнул: "Был у вас, дорогие партнеры, шанс встать на правильный путь развития, но вы им не воспользовались", – пишет автор.

14 сентября Александр Лукашенко прилетит на консультацию к российскому коллеге Владимиру Путину. Стороны обсудят торгово-экономические вопросы, среди которых долги Белоруссии, цены на энергоресурсы. Ну и конечно главной темой должна стать интеграция двух стран.

3 сентября российский премьер Михаил Мишустин летал в Минск на встречу с Александром Лукашенко. В тот раз белорусский лидер уверил, что на встрече с Путиным он расставит все точки над "i" в вопросе отношений двух стран.