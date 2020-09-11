Политолог: Путин решит судьбу Лукашенко, его дни сочтены

Москва поддержала Александра Лукашенко во время острой фазы политического кризиса в республике. Владимир Путин поздравил коллегу с победой на выборах, а позже заявил о формировании резерва правоохранительных органов для Белоруссии.
Кремль открыто встал на сторону Лукашенко и оказал ему всестороннюю поддержку. Несмотря на это, усидеть в президентском кресле еще пять лет белорусский лидер не сможет, уверен Волконский.
Москва и Минск долгое время вели переговоры по дальнейшей интеграции, но из-за позиции белорусского лидера прогресса достичь не удалось. По словам Волконского, Лукашенко саботировал интеграцию, и в Кремле об этом не забудут.
Да и легитимным белорусского лидера считать нельзя, уверен Волконский. Для Москвы подписывать с ним серьезные договоренности – себе дороже, ведь новая власть может признать их недействительными, уверен эксперт.
Дни Лукашенко в президентском кресле сочтены, делает вывод Волконский. Судьба белорусского лидера будет решаться в Кремле, а там заинтересованы в приходе к власти в республике нового человека, написал Волконский в статье на портале "Репортер".
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Москве 14 сентября. Это будут первые переговоры двух лидеров в очном формате с начала политического кризиса в Белоруссии.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты затронут вопросы энергоносителей и кредитов. В свою очередь Александр Лукашенко говорил, что готов обсуждать дальнейшую интеграцию, но для этого институты Союзного государства должны заработать в полную силу.
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