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Эксперт об обещаниях Лукашенко изменить конституцию: Может пойти по пути Назарбаева

Эксперт об обещаниях Лукашенко изменить конституцию: Может пойти по пути Назарбаева

Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Общественность продолжает обсуждать интервью Александра Лукашенко российским журналистам. Некоторые реплики политика породили ряд новых версий.

Продолжение: Политолог предрек скорую эвакуацию Лукашенко: Повторяет ошибки Януковича
прочитано 3961 раз

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что ждет очередной вариант новой конституции. Кроме того, политик якобы готов уступить часть своих полномочий и провести досрочные президентские выборы.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Руководитель Центра политического анализа и прогноза Павел Усов убежден, что последний диктатор Европы лжет. По мнению эксперта, новый вариант главного закона страны вряд ли будет ослаблять полномочия президента. Возможен вариант, при котором Батька повторит сценарий Нурсултана Назарбаева.

Казахстанский лидер, объявив об отставке, сохранил за собой расширенные функции президента. В том случае, если Лукашенко поступит аналогичным образом, для народа Белоруссии это ничего не поменяет.

При этом так называемый назарбаевский сценарий исключает проведение президентский выборов в стране. Кроме того, Лукашенко не станет рисковать и запускать избирательный процесс в условиях кризиса, когда доверие граждан к нему стремится к нулю.

Усов считает, что реальные изменения в Белоруссии начнутся лишь тогда, когда Лукашенко и правительство уйдут от власти. При этом принимавшие участие в фальсификациях и репрессиях люди должны понести наказание по всей строгости закона, резюмировал специалист.

Автор: 10 сентября 2020, 08:27 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

свет
Ответить
В первую очередь митинговать надо в поддержку полит. заключенным, которые 10-летиями боролись за независимость и свободу: Северинец Павел Константинович, Cтаткевич Николай, Андрей Санников. Им голову поднять не дают. Они лучше всех знают ситуацию и политику в Беларуси.
Вот кто точно беларус, говорит по-белорусски, на все акции против интеграции ходили, в Куропатах стояли. И так далее. Годами стояли на пробеларуских позициях. Так смотрите: их сразу закрыли и сроки добавляют и добавляют. Ни на один день из тюрьмы не выпускают.
Все эти подсадные утки типа Бабарико-Цепкала-Колесниковой и прочи
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