Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет

С политической нестабильностью в Белоруссии могут покончить только новые президентские выборы, другого выхода нет, считает Смирнов. Он призвал российское руководство поддержать требование оппозиции и надавить на Лукашенко, чтобы тот объявил о повторном голосовании.
По его словам, в новых выборах должны участвовать все оппозиционные кандидаты. Речь идет о бывшем дипломате Валерии Цепкало, которому из-за угрозы жизни пришлось покинуть Белоруссию, экс-главе "Белгазпромбанка" Викторе Бабарико и блогере Сергее Тихановском. Двое последних в настоящее время находятся в следственном изоляторе. Первому предъявили обвинение в финансовых махинациях, второму – в организации беспорядков.
Главное требование протестующих белорусов – свободные и демократические выборы, напомнил Смирнов. Если благодаря России они состоятся, то граждане республики будут "бесконечно благодарны" Москве, заявил журналист.
В противном случае политический кризис под боком у России продолжит бушевать, предупредил Смирнов. Белорусские власти сами провоцируют разрастание протеста – полыхнуть может в любой момент и где угодно, считает он.
"Если их (новые выборы. – Прим.ред.) провести сейчас, провести прозрачно, при посредничестве России и ЕС, тогда в них еще возможно участие и действующего президента", – цитирует журналиста портал "Украина.ру".
На президентских выборах 1 августа Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей. Она была вынуждена уехать в Литву.
В победу Лукашенко с такими цифрами не верят даже некоторые его сторонники. Так, депутат Национального собрания и руководитель общественной организации "Белая Русь" Геннадий Давыдько заявил, что 80% Александра Лукашенко на выборах это "многовато".
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