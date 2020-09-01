Эксперт: Путин некоторое время выбирал между Лукашенко и оппозицией

Антироссийские высказывания Александра Лукашенко внесли смуту в его отношения с коллегой Владимиром Путиным. Российский президент колебался, стоит ли ему поддерживать белорусского лидера, заявил журналист Валерий Бурт.

В последние месяцы белорусский лидер несколько раз обрушивался с критикой на Россию. В ходе ежегодного послания к народу Александр Лукашенко заявил, что отношения двух государств превратились из братских в партнерские. Политик осудил Кремль за "несправедливые" цены на энергоносители.

Также Лукашенко "устроил истерику" после задержания 33 россиян под Минском. Их назвали членами частной военной компании "Вагнер" и обвинили в попытке дестабилизации обстановки в Белоруссии перед выборами президента. Дело получило большую огласку, а затем было тихо закрыто.

"Кремль долго колебался, стоит ли ему поддерживать человека, который еще недавно выливал ушаты грязи на Россию", – выразил мнение Валерий Бурт. По словам эксперта, президент Владимир Путин некоторое время время выбирал между лидером Александром Лукашенко и оппозицией.

В конце концов российская сторона решила поддержать действующего главу государства. Оппозиционное движение оказалось непредсказуемым. Его главный лидер Светлана Тихановская, отметил эксперт, выглядит несерьезно. Она инертна и нерешительна. У нее нет четкой программы.

Напомним, в Белоруссии уже более двух недель проходят акции протеста. Десятки тысяч граждан выходят на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. Его обвиняют в фальсификации итогов выборов главы страны. Сам действующий президент настаивает, что голосование было честным.