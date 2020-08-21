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Тихановская о ситуации в Белоруссии: Забастовки зажали диктатуру в угол

Тихановская о ситуации в Белоруссии: Забастовки зажали диктатуру в угол

Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В Сети появилось новое обращение белорусского оппозиционера Светланы Тихановской к народу. Политик призвала бастующих рабочих объединиться.
прочитано 805 раз

Кандидат на пост главы страны назвала соотечественников мирными и трудолюбивыми людьми, которые в силах изменить будущее Белоруссии. "Пришло время сплотиться. Вы уже показали невероятное единство и проявили стальную выдержку", – сказала Светлана Тихановская.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

По словам политика, забастовки на предприятиях зажали диктатуру в угол. Режим дрожит от страха перед силой и мужеством белорусов. Тихановская попросила рабочих не реагировать на запугивания властей и продолжить выходить на улицы.

"Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она украла", – продолжила политик. Она напомнила о главных целях: прекратить насилие, освободить всех политзаключенных и провести прозрачные и свободные выборы президента.

Ранее Светлана Тихановская обнародовала видеообращение к Европейскому союзу. Политик попросила западных лидеров не признавать итоги голосования и поддержать протесты. Она отметила, что Лукашенко потерял легитимность в глазах всего мира.

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. С большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. За него отдали голос 80,01% избирателей. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,01% граждан.

Автор: 21 августа 2020, 10:12 Источник: Youtube.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Домохозяйка из белорусской деревни спряталась в Литве и тявкает по госпеповской методичке. А слабо было остаться в Беларуси с народом, за который она якобы печется.
1

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