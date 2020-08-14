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Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии: Мы готовы к диалогу

Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии: Мы готовы к диалогу

Светлана Тихановская. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Кандидат в президенты Белоруссии и главная оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сделала громкое заявление. Она выступила с важной инициативой.
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Светлана Тихановская рассказала, что собирается создать Координационный совет для обеспечения трансфера власти. При этом она подчеркнула, что открыта для общения.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

"Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями", – отметила кандидат на высший государственный пост в Белоруссии. Она добавила, что создает совет в связи с необходимостью принятия неотложных мер для восстановления законности в республике. По словам Светланы Тихановской, в него могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80% граждан. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10% жителей страны.

Оппонентка Александра Лукашенко озвучила другие цифры. По словам Светланы Тихановской, большинство белорусов проголосовали за перемены в государстве. "Там, где посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%", – заявила политик.

Как писали "Дни.ру", многие белорусы остались недовольны результатами выборов. Тысячи людей вышли на улицы городов республики на протесты. Митинги жестко подавлялись силовиками. Есть пострадавшие, возбуждено несколько десятков уголовных дел.

Автор: 14 августа 2020, 16:18 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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