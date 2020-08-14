Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением. Политик поблагодарила членов своей команды и избирателей.

По словам Светланы Тихановской, большинство белорусов проголосовали за перемены в государстве. "Этому есть документальные подтверждения – копии протоколов. Там, где посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%", – заявила политик.

Оппозиционер отметила, что жители страны не верят в победу Александра Лукашенко на выборах и не хотят жить при прежней власти. Граждане выходят на улицы, чтобы выразить свое мнение, но мирные протесты превращаются в кровавые бойни.

Тихановская призналась, что с болью смотрит на происходящее в Белоруссии. "Для меня и для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов", – продолжила политик.

Она призвала власти прекратить насилие над людьми и пойти на диалог. В ближайшие дни, 15 и 16 августа, в городах должны пройти мирные собрания. Тихановская поблагодарила всех силовиков, которые отказались применять оружие против соотечественников.

Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80% граждан. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10% жителей страны.