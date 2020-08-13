Познер раскритиковал Лукашенко: Готов на крайние меры ради удержания власти

Журналист Владимир Познер резко высказался о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Ведущий Первого канала назвал политика "худшим советским продуктом".

В своем блоге журналист вспомнил первую встречу с главой страны. 25 лет назад бизнесмен Борис Березовский пригласил Владимира Познера и других репортеров в Белоруссию для знакомства с Александром Лукашенко.

В честь журналистов был устроен ужин. В какой-то момент Березовский попросил всех, кто сидел за столом, сказать добрые слова в адрес белорусского политика. Познер отметил, что в тот вечер все тосты были скучные и однообразные, поэтому он ничего не запомнил.

Сам журналист предпочел отмолчаться. "Когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего", – сказал он Лукашенко. Глава Белоруссии "выразительно посмотрел" на Познера, но ничего не ответил ему.

Журналист поведал, что уже тогда понял истинную сущность политика. Александр Лукашенко представляет собой "советский продукт в худшем виде". Политик готов на самые крайние меры ради удержания власти. Это подтверждают события последних дней.

Силовики применяют резиновые пули, слезоточивый газ, водяные пушки против граждан, которые вышли на мирные демонстрации. Также они арестовывают журналистов и оппозиционеров. По мнению телеведущего, Александр Лукашенко создал полицейское государство.