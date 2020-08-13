Стало известно о массовом уходе журналистов с телевидения Белоруссии

Накануне на улицах Минска появились танки, бронемашины и другая военная техника. В некоторых регионах Белоруссии силовики открыли огонь по гражданам. Среди протестующих тысячи задержанных, есть раненые и убитые. На многих предприятиях начались забастовки.
Накала страстей не выдерживают даже журналисты и ведущие государственных СМИ. За двое суток уволились не менее пяти работников масс-медиа. В частности, должности оставили трудившиеся на "Беларуси 1", АТН, СТВ, ОНТ и Первом канале Белорусского радио. Они призвали коллег последовать их примеру, передает Vse42.ru.
Ведущий "Беларуси 1" Евгений Перлин сообщил, что шокирован происходящим в стране, поэтому решил уволиться. Ведущий АТН Сергей Козлович также объявил, что последний раз находился в студии 10 августа. С работы ушла журналистка СТВ Татьяна Бородкина, которая вела утреннюю развлекательную передачу. В обращении к гражданам Белоруссии она призвала не бояться и не лишать будущего своих детей.
Проникновенной была речь ведущего программы о вооруженных силах на "Беларуси 1". Владимир Бурко в своем инстаграм-аккаунте подчеркнул: он даже в худших кошмарах не мог представить, что военная техника и солдаты будут направлены против граждан. Журналист попросил силовиков опомниться и прекратить агрессивные действия, сообщает телеканал "360".
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