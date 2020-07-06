СМИ как оружие пропаганды и информационных войн

Свободных СМИ не существует. Об этом знают если не все, то многие. Хотя даже сегодня можно встретить в обиходе термины, которые были очень популярны в нашей стране еще лет 15 назад: "свободные", "независимые", "негосударственные" средства массовой информации. Но, безусловно, это лукавство, призванное ввести в заблуждение.

Любая крупная медийная структура – это чей-то проект, за которым стоят вполне конкретные люди с деньгами и властью, имеющие свои цели и интересы. Это просто инструмент в их руках. А какой хозяин захочет и позволит, чтобы, скажем, молоток, который должен забивать конкретные гвозди "здесь и здесь", имел собственное особое мнение по принципиально значимому поводу, совершая действия, идущие вразрез нуждам владельца? Разумеется, такого никогда не будет.

И если рассматривать ситуацию с повесткой дня мировых СМИ, то здесь общая картина напоминает, скорее, пульт помощника режиссера в театре и оборудование светооператора, где нажатием на определенные кнопки и манипуляциями, можно сменить день на ночь (придать нужный эмоциональный окрас), подсветить или затемнить те или иные участки декораций (события текущей реальности), а то и вовсе опустить занавес, скрыв от любопытных глаз то, как в данный момент на сцене работает "внутренняя кухня".

В нашей стране есть специалисты, которые занимаются мониторингом обстановки в международном медийном пространстве. Они отмечают, что значимые мировые события нередко сопровождаются соответствующими информационными процессами, которые вполне можно назвать спланированными операциями. Этими специалистами разрабатываются и высчитываются количественные показатели, позволяющие видеть общую картину в большом масштабе. Например, измеряется "индекс агрессивности" по отношению к России – количество негативных публикаций о нашей стране по отношению к нейтральным за единицу времени, а также другие параметры.

При рассмотрении большого массива данных становится наглядно видно, как, например, обострение отношений между странами приводит к усугублению негативной риторики их СМИ. А стоит двум высокопоставленным политикам с улыбками пожать друг другу руки и заключить какое-нибудь значимое соглашение, как по мановению волшебной палочки "свободные и независимые" внезапно "прикручивают краник" и меняют свой тон.

Программирование массового сознания прежде всего собственного населения и информационные атаки на противника – все это планомерная, неспешная работа в условиях современных гибридных войн, протекающих под маской как бы мирного времени. Но у СМИ есть и другие функции.

Например, не секрет, что государства и власть имущие наднациональные элиты могут по публичным информационным каналам обмениваться друг с другом посланиями, на которые широкая публика едва ли обратит внимание. Иногда это называют частью "дипломатического сигнализирования", "неформальной коммуникацией", "черными метками" и прочими терминами.

Это может быть широко растиражированное выражение "озабоченности" и "личного мнения" какой-либо публичной фигуры по некоторому вопросу, вывод в свет чьего-либо протеже (открытое утверждение его принадлежности к конкретной группировке и статуса), выраженное метафорой предупреждение о применении активных действий в ответ на возможный нежелательный шаг противника – и так далее, вплоть до дебрей недоказуемой конспирологии.

В данном случае СМИ и журналисты выступают в качестве посредников. Подобный способ коммуникации имеет ряд особенностей по сравнению с прямыми заявлениями официальных лиц. Это позволяет оказать закамуфлированное давление на противника, минуя рафинированные каноны дипломатического общения, предупредить его о последствиях некоторых действий; узнать реакцию ключевых фигур субъекта-получателя на посылаемые сигналы; при этом сохраняется возможность при необходимости отыграть все назад, ведь официальных ответственных заявлений сделано не было; также заинтересованная сторона, формально не участвующая в неком конфликте или политическом процессе, но влияющая на него из теневой зоны, может выразить свою позицию, которая должна быть принята адресатами к сведению, и так далее.

Таким образом, мировые СМИ – это "ментальная артиллерия" в условиях конфликтов современного мира. Орудие пропаганды, социокультурного программирования, канализации энергии широких масс и неофициального внедипломатического общения. От этого никуда не деться.

И тем, кто следит за своей информационной гигиеной, как минимум, следует держать данный факт во внимании. А также почаще в фоновом режиме задаваться вопросами: что это за СМИ, кому оно принадлежит и чьи интересы отстаивает, какова целевая аудитория того или иного сообщения, какова глубинная суть материала, и какую задачу сейчас решают его авторы. Это поможет сделать потребление информации более осознанным.