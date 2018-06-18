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Политика

За что ненавидят либералов

Ксения Собчак и Максим Кац. Фото: Dni.Ru
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
Отечественная совестливая интеллигенция с "пятоколонными" наклонностями – эталон борьбы за все хорошее и против всего плохого. Но это только внешне, на словах. Если же присмотреться хоть чуть-чуть повнимательнее, изучить механику явления, становится очевидно, что это настолько специфическое нечто, что прикасаться к нему не хочется даже посредством палочки. 
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Идеалы свободы и человеколюбия – казалось бы, что может быть притягательнее для воспитанных цивилизованных людей? Однако в современных российских реалиях то, что по какому-то неведомому недоразумению принято называть словом "либерализм" (будем заключать в кавычки, дабы не смешивать с реальным философским и общественно-политическим течением), не имеет практически никакого отношения ни к свободе, ни к человеколюбию.

Известный отечественный интеллектуал, политический консультант и журналист Анатолий Вассерман, который длительное время пребывал в стане российских "либералов", но изменил свои взгляды, в одном из своих интервью сказал: "Я убедился, что классическое понимание либерализма как учения о поиске форм свободы личности, совместимых с развитием общества, совершенно не соответствует современной, по сути, либеральной тоталитарной секте, провозглашающей благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. […] Нынешнее "либеральное сектантство", в конечном счете, и приводит к попранию любой свободы личности. Достаточно поглядеть на выступления современных, якобы, либералов, которые искренне убеждены, что есть только два мнения: их и неправильное".

По консистенции российский "либеральный" лагерь состоит из людей, которые болезненно ненавидят собственную страну и искренне желают ей зла, и даже под вывеской борьбы за ее благополучие пытаются обесценить любые народные достижения и превознести малейшие неудачи. В любом обществе всегда существует небольшая прослойка с подобными девиациями, вот только жаль, что в нашей стране подобные индивидуумы нередко имеют достаточно высокий статус и уровень материальной обеспеченности. Что у широких масс населения вызывает закономерное раздражение, аллергию.

Второй "ингредиент" – это люди, для которых русофобское мировоззрение есть неотъемлемая часть профессиональной деятельности. Они малочисленны, но имеют некоторый подпитываемый медийный ресурс, и поэтому они узнаваемы, и их влияние относительно значимо. В любом случае всем этим "защитникам свободы" позиции, не совпадающие с их идеологией, малоинтересны.

Несоответствие формы содержанию очень наглядно также в аспекте отношения к своим же. Особенно в свете последних событий. Никаких "я готов отдать жизнь за ваше право высказывать свое мнение". Те, кто нарушают сектантско-мафиозную "омерту" тут же предаются анафеме, как по мановению волшебной палочки превращаясь из достойных "рукопожатных" персон в негодяев или же просто в пустое место.

Илья Яшин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Где-то на Украине сейчас чалится "в темнице сырой" местная националистка Надежда Савченко. В период пребывания в российском СИЗО "Наденьку" (Trade Mark) окрестили политзаключенной. Собирались подписи в ее защиту. С требованиями освободить "невиновного человека", вторя заявлениям представителей США, ООН и ОБСЕ, тогда выступили Людмила Улицкая, Ксения Собчак, Владимир Войнович, Виктор Шендерович и другие видные деятели "либерального" фронта.

Ну и что, что националистка? Ну и что, что, вероятно, причастна к убийству журналистов? Ну и что, что была в составе вооруженных сил, убивающих на востоке Украины своих сограждан? Если против России – значит невиновна. А если в чем-то и виновна, то этих – можно. Не жалко.

Великий мастодонт отечественного театра и кино Лия Ахеджакова в своем знаменитом видеообращении с глазами на мокром месте говорила: "Наденька, дорогая моя, я восхищаюсь. […] я только одного Вам желаю, – живите. Пожалуйста, живите. Это очень важно, чтобы Вы выжили". Сейчас, когда ветер "либеральной" конъюнктуры подул в другую сторону, почему-то госпожу Ахеджакову не очень-то и слышно. Наверно, больше не восхищается. И чтобы Савченко жила – теперь уже не важно. И вся "либеральная" тусовочка аналогично словно воды в рот набрала.

А вот в застенках "кровавого французского режима" томится виртуоз гвоздя и молотка Петр Павленский. "Либеральная" общественность всегда восторгалась его смелыми "высокохудожественными" акциями антигосударственного толка. А когда на горизонте у Петра замаячила статья за "насильственные действия сексуального характера", и он получил убежище во Франции, очень ему сопереживала и всячески поддерживала.

Но свободный художник досадно просчитался. Одно дело фонтанировать продуктами своей творческой жизнедеятельности на территории геополитического оппонента "свободного мира", варварской России, а другое – в гостях у "Хозяев", законодателей мод "либеральных" дум и спонсоров российских оппозиционных кошельков. Местные власти не оценили перформанс с поджогом здания Банка Франции. И гениальный акционист с тех пор сидит взаперти, а его перспективы не сказать что оптимистичны. В самом деле, это вам не двери здания ФСБ в Москве поджигать, нужно знать свое место, не забывая о внутренней "либеральной" самоцензуре.

И что-то как-то не видно наших отечественных свободолюбивцев в футболках "Же суи Павленский", стыдящих французские власти за вопиющий тоталитаризм и требующих немедленного освобождения "узника совести". Нет-нет, "Хозяев" трогать нельзя. Тронул – отвечай. В "либеральной" среде никто не смеет отступать от "генеральной линии партии". Будьте уверены, если бы вдруг оказалось, что после выхода из тюрьмы участницы выдающегося музыкального коллектива "Pussy Riot" вдруг поменяли свое мировоззрение, признали свою неправоту, раскаялись и начали бы заниматься какой-то прогосударственнической общественной деятельностью – их бы тут же объявили бесталанными шалашовками (что здраво), продавшимися "режиму".

А вот с теми, кто, не проштрафившись, сеет хаос и разрушение (простите, "либеральные ценности") на российской территории, все в порядке. Украинский режиссер Олег Сенцов, по мнению нашей честной интеллигенции, безусловно, невиновен. Подумаешь, хотел что-то там взорвать – не взорвал же. Вот взорвал бы, можно было бы и подискутировать. Ну а если бы при этом пострадали люди – можно было бы просто его предать забвению, откреститься. А так – это такой сочный повод, чтобы покритиковать "тоталитарную" власть. Грех не воспользоваться.

Великолепна и ситуация с выдающимся гением современности Кириллом Серебрянниковым, поднявшим отечественную культуру на запредельную высоту. Задавая вопрос его защитникам, действительно ли имели место хищения, уверенность в его невиновности выражают только самые отбитые адепты "либеральной секты". Многие же, потупив глаза, начинают говорить что-то невнятное, мол, расходование средств в сфере культуры – это особый случай, нельзя так жестко с уважаемым человеком, и вообще вокруг столько продажных чиновников – с ними сначала разберитесь.

Антон Красовский. Кадр youtube.com

И это говорят те же самые люди, которые так трепетно относятся к борьбе с коррупцией в России. Для них суть не в том, было преступление, или его не было. Дело в том, что он – их. А "тех, кто их" трогать нельзя, вне зависимости от того, был ли преступлен закон. Это говорят те же самые люди, которые последними словами клянут распоясавшуюся чиновничью клоаку и период советского "застоя". И при этом они сами здесь и сейчас слепили для себя уютный и сытный микромирок "только для своих", где прекрасно и существуют в основном на государственные деньги, не забывая гадить, там, где они же и кормятся.

Глядя на такую избирательную мораль у нашей "живущей не по лжи" интеллигенции, известный российский публицист Николай Стариков придумал для данного явления очень емкий околофутбольный термин, который сразу пошел в народ – "полузащитники прав человека". Ибо ценности у "либералов" очень пластичные, ведь главное – следовать русофобской идеологии. Все остальное вторично и может меняться по желанию.

И это еще только единичные, самые безобидные примеры. Есть те, где действительно на кону реальные человеческие жизни. Например, Муаммар Каддафи якобы использовал авиацию против безоружных людей (совсем не факт, что в реальности дело обстояло именно так). "Либеральная" братия с воодушевлением одобряла действия "мировых жандармов" против "диктатора", вбивающих вполне себе процветающую по африканским меркам и перспективную Ливию в Средневековье со многими тысячами жертв. Украинская авиация наносит удар по Луганску, убивая мирных людей? Честные интеллигенты жмурятся до треска, делая вид, что ничего достойного их внимания не произошло. Как и все "гуманное" мировое сообщество, задающие идейный тон нашим русофобам.

Убили дегенератов из "Charlie Hebdo" (действительно трагедия, никто не спорит) – стенания и траур. Убили журналиста Олеся Бузину – так получилось, сам нарвался. США имеют по всему миру секретные тюрьмы, где пытают людей без оглядки на какие бы то ни было законы и конвенции? Это справедливая борьба с терроризмом. Российская Федерация бомбит боевиков-изуверов из ИГ (запрещенная в России организация)? Безусловно, опасная агрессивная авантюра.

Этот список можно продолжать практически до бесконечности по любым вопросам внутренней и внешней политики. Где же здесь либерализм? Где же здесь уважение к точкам зрения других людей? Где человеколюбие, стремящееся не допустить кровопролития? На поверку мы из года в год наблюдаем двойные стандарты, беспринципность, ханжество и абсолютную шизофреничность суждений. Одна линия неизменна – ненависть к России.

В общем, хочется надеяться, что все эти "либералы", а на самом деле бесполезные русофобы, не создающие для страны ничего действительно полезного, а только мелочно вредящие ей, займут, наконец, то место, которое действительно заслуживают. Место, озвученное персонажем Николой Питерским из знаменитой комедии "Джентльмены удачи".

18 июня 2018, 10:55

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