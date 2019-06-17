России предстоит пройти очередной "краш-тест"

Выборы президента России 2024 года не за горами. И это будет очередное серьезное испытание для нашей страны. Владимир Путин в силу конституционных ограничений и возраста, скорее всего, выдвигать свою кандидатуру не будет. И переходный период станет нелегкой проверкой на жизнеспособность созданной им системы.

Да, разумеется, правит государством властная группа, а не одна персона, и есть время подготовить и обкатать достойного приемника (что, безусловно, сейчас и делается). Да, возраст Путина совсем не является предельным, и он вполне может занять позицию "старосты", применяя свой опыт и авторитет. Но все же Россия – это не страна англосаксонского мира, где аристократия с вековыми традициями "нанимает" себе сменных PR-менеджеров. В существующей иерархии на фигуру Путина замыкается очень и очень многое: от личных связей и обязательств до навыков "ручного" управления. Достаточно посмотреть на историю России за последние лет сто, и становится очевидно, что каждый раз смена национального лидера приводила к началу новой эпохи в жизни страны, со своим характером и содержанием.

Подобный период "смены" власти – это некоторое расширение коридора возможностей для различных крупных и малых группировок, имеющих определенную силу и ресурсы, чтобы упрочить свои позиции и пробиться на новые "территории". В такой момент некоторые иерархические связи теряют свою актуальность, часть неформальных договоренностей утрачивает силу, можно отодвигать ранее консенсусные фигуры и ставить на их место новые. Система приходит в движение, становится менее стабильной. Это и шанс на более динамичные позитивные перемены, и, с другой стороны, вполне реальные вызовы и угрозы. Кроме того, можно быть уверенными, что в этот период не останутся в стороне и наши "западные друзья и партнеры" (да и азиатские тоже), которые обязательно попытаются использовать момент пользой для себя.

Ситуация усугубляется "мирными" договоренностями с российской олигархией, которые тянутся еще с времен, когда суверенитета у страны было гораздо меньше. Поэтому при текущем ползучем усилении роли государства, олигархов в ближайшие годы едва ли будут трогать. Но если движение действительно постепенно идет в сторону построения социально справедливого и солидарного общества (в чем есть серьезные сомнения, но хочется верить), то на текущем сроке президент Путин и его команда должны решительно прореживать криминал и коррупцию. Поэтому, можно предположить, что "олимпиада миллиардеров", когда у нечистых на руку чинуш изымаются астрономические средства и активы, продолжится. В противном случае, если на смену Путину не придет адекватный по силе лидер, олигархия с коррупционерами и организованной преступностью растащат все по кирпичикам очень быстро, обратив в руины с трудом построенное.

При всех существующих проблемах, очевидно, что Россия за время правления Путина сделала существенные шаги вперед (по сравнению с разрухой 1990-х), стало больше порядка, достатка и возможностей. Но по-прежнему остается неудовлетворенным запрос широких масс людей на социальную справедливость и идеологию (большой солидарный проект). Острый вопрос в том, как это будет решаться, и вообще будет ли?

Нувориши, поднявшиеся наверх в конце прошлого века и занявшие позицию по отношению к России "это наша корова, и мы ее доим", ищут пути, как им легализоваться в сознании народа. Ведь отношение к ним строго негативное. Все помнят, что несметные богатства новых хозяйчиков жизни делались на разграблении народной собственности и горе широких масс населения. Это останется в коллективном сознании навсегда, и никакого уважения к "прихватизаторам" никогда не появится.

Пока большая часть верхов находятся в состоянии поиска средств защиты нажитого, народ, которому хочется справедливого общества с работающими социальными лифтами и большими народными достижениями, пребывает в идейном вакууме. Людям по сути не предлагается ничего, кроме потребления, обустройства быта, развлечений и конкурентной борьбы за еще большее потребление. Которое, к слову, все равно будет ниже, чем у метрополий-"витрин", и не приведет к ощущению удовлетворения. На данном этапе отсутствует ощущение "светлого завтра", наоборот, будущее вызывает тревогу. Стремление к построению "лучшего мира" власть толком и не декларирует. И это не только у нас в стране – так обстоит дело везде. Похоже, что "гуманистический проект", если не закрыт, то точно отложен в долгий ящик на время глобального кризиса и нового передела мира, грозящего обернуться большой кровью.

И вот, с одной стороны, мы можем наблюдать некоторое усиление государства. Прежде всего, это видно по купированию части негативных тенденций, рефакторингу армии, наведению относительного порядка в стране, некоторой подготовке молодых профессионалов в самых разных отраслях и так далее. С другой стороны, ощущается какая-то ограниченность в масштабе, недостаточность для настоящего рывка. В культурном плане происходит примитивизация сознания масс, есть признаки возвращения к сословности, подходит к критическому пределу необходимость решения вопросов со здравоохранением, образованием и наукой, которые превращаются, по сути, в систему платных услуг. Все эти проблемы перезревают и требуют решения.

На первый взгляд, возможности обычных людей (всех нас) оказать влияние на эти процессы очень ничтожно малы. Но это не совсем так. Ведь все пороки нашего общества нам не завозят с Марса, они рождаются в недрах социальной системы. Как минимум, нужно вопреки негативным тенденциям сделать из самих себя граждан, достойных жить в "светлом завтра". Проявлять решимость, использовать свой ум, волю и честь – сделать их естественным фоном собственной жизни. Причем быть таковыми нам нужно уже сегодня, а не когда-нибудь потом.