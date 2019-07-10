Запад начал атаку на российскую атомную энергетику
А чуть раньше крайне ангажированная экологическая организация Greenpeace, зачастую используемая ее хозяевами в политических целях, при поддержке ряда иностранных изданий подвергла массированной и резкой критике российскую плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов". В публикуемых материалах звучал эпитет "ядерный Титаник" с прозрачным намеком на возможную катастрофу, фигурировали заголовки в стиле "Следующий Чернобыль может случиться в Арктике".
Деятельность активистов Greenpeace часто называют экологическим терроризмом, а их организацию – управляемым бизнес-проектом воротил американского капитала. Среди всплывающих имен "спонсоров-филантропов" исследователи называют клан Рокфеллеров, миллиардера Теда Тернера, неоднократно заявлявшего о необходимости радикально сократить население Земли, и прочих интересных персонажей.
Гринписовцы и теперь продолжают информационную кампанию, обвиняя "Росатом" в "экспериментах" с реакторами российских АЭС, требуя независимого международного контроля над "Академиком Ломоносовым". Примечательно, что многолетняя практика показывает: объекты своих нападок организация определяет уж очень избирательно.
Ну а что же мы видим прямо сейчас? В ленте новостей: "В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 "Комсомолец", которая превышает норму в 100 тысяч раз. Также опубликованы снимки атомной субмарины на дне Норвежского моря". Опять страшилка, связанная с радиацией. И в этот же момент Владимир Путин выступает на Глобальном саммите по производству и индустриализации (#GMIS2019), куда приехали представители более 40 стран.
В частности, президент отметил, что стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных вскоре будет потреблять свыше 30% мирового объема электроэнергии. И нужно понять, за счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация. Увеличение производства и потребления энергии на традиционных принципах здесь вряд ли поможет, так как еще большие выбросы СО2 в атмосферу усугубят риски, связанные с экологией и изменением климата.
Владимир Путин сказал: "Убежден, чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания, а значит, новое качество и продолжительность жизни для миллиардов людей на нашей планете, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. [...] В этом ряду и так называемые природоподобные технологии, которые воспроизводят естественные процессы и системы, работают по законам природы. Пример природоподобных технологий – это, как ни странно на первый взгляд прозвучит, термоядерная энергетика, которая фактически является подобием производства тепла и света в недрах нашей звезды, в недрах Солнца. Потенциально мы можем получить колоссальный, неисчерпаемый и безопасный источник энергии".
Также президент призвал к широкому международному сотрудничеству и рассказал о том, что в России запускаются масштабные научно-технологические программы. В выступлении прозвучала фраза: "Остановить движение всего человечества вперед – это просто невозможно и бессмысленно".
Как видно, российское руководство делает ставку на прогресс, но действовать предлагает сообща и в интересах всех людей, решая острые проблемы современности, реагируя на вызовы и достигая общих целей. В этом процессе Россия может и готова занять ведущие позиции.
Возникает вопрос: уж нет ли у нее в рукаве инновационных наработок и планов, которые потенциально позволят сделать рывок в сфере атомной энергетики? Как совсем недавно "из ниоткуда" явились миру новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов... Нашим западным "друзьям и партнерам" это известно и очень не нравится.
Что ж, поживем – увидим. Остается следить за развитием событий. В любом случае, открыто и уверенно декларируемое стремление к созданию лучших условий для раскрытия потенциала людей, научному созидательному поиску и внедрению новейших достижений технологического прогресса в жизнь – это хороший симптом.
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