Как Мишустин собирается спасать экономику России

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики. Политик обнародовал детали документа.

Весной президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить общенациональный план действий, который необходим для восстановления пострадавшей из-за пандемии коронавируса экономики государства. Соответствующий документ должны были предоставить к 1 июня.

Михаил Мишустин решил рассказать народу, что в плане прописана часть общественно значимых результатов национальный проектов. Также в документе говорится о траектории движения к основным ключевым целям, которые страна должна достичь в ближайшие годы.

Премьер министр отметил, что общенациональный план – это своего рода переходный документ, в котором отображены антикризисные меры. Для восстановления экономики также потребуется дополнительное планирование и изменение других стратегических документов, считает Мишустин.

Напомним, недавно стало известно, кому положены повышенные выплаты от государства. Вся информация об этом собрана в одном материале "Дни.ру".