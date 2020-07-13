Как Мишустин собирается спасать экономику России

Весной президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить общенациональный план действий, который необходим для восстановления пострадавшей из-за пандемии коронавируса экономики государства. Соответствующий документ должны были предоставить к 1 июня.
Михаил Мишустин решил рассказать народу, что в плане прописана часть общественно значимых результатов национальный проектов. Также в документе говорится о траектории движения к основным ключевым целям, которые страна должна достичь в ближайшие годы.
Премьер министр отметил, что общенациональный план – это своего рода переходный документ, в котором отображены антикризисные меры. Для восстановления экономики также потребуется дополнительное планирование и изменение других стратегических документов, считает Мишустин.
Напомним, недавно стало известно, кому положены повышенные выплаты от государства. Вся информация об этом собрана в одном материале "Дни.ру".
Популярные темы форума
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Девушка весит 89 кг
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
Нянька шпилится с афганцем
важно ли женщине быть умной?
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?
Убили кошку редкой породы и очень дорогую