Дума рассмотрит законопроект о преподавании студентов в школах

Студентам старших курсов могут разрешить преподавательскую деятельность в школах. О повестке пленарного заседания Госдумы 27 мая рассказал спикер Вячеслав Володин.



Парламентарии рассмотрят в приоритетном порядке законопроекты второго чтения. Один из них дает возможность студентам старших курсов преподавать в школах. Прежде всего речь идет об учащихся педагогических вузов.



Если студент отучился три года, успешно сдает экзамены и у него есть желание быть педагогом, то такая возможность появится, отметил Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты напомнил, что в России, особенно в сельской местности, ощущается нехватка учителей. "Это дополнительная возможность по привлечению предметников для преподавания дисциплин в школе", – пояснил спикер.

Также на пленарном заседании 27 мая депутаты заслушают выступление главы Минэкономразвития Максима Решетникова в рамках правительственного часа. Речь пойдет о поддержке малого и среднего бизнеса.





По словам Володина, нужно проанализировать эффективность принятых решений в этой сфере. После выступления министра депутаты озвучат вопросы, которые поступают от представителей бизнеса и регионов, рассказал Володин.

По итогам правительственного часа будут приняты решения по доработке нормативно-правовой базы или принятия новых законов. "Чтобы сохранить малое и среднее предпринимательство, а люди, задействованные в этом бизнесе, чувствовали поддержку, и ситуация нормализовалась", – сказал спикер.