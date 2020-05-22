Дума дала арендаторам возможность расторгать договор без штрафов

Арендаторы из числа предприятий малого и среднего бизнеса, больше всех пострадавшие от коронавируса, смогут до 1 октября текущего года досрочно расторгнуть договор. Соответствующий закон на пленарном заседании 22 мая Госдума приняла в окончательном чтении. Инициатива входит в комплекс мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным.



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