Дума дала арендаторам возможность расторгать договор без штрафов

Вопрос поддержки арендаторов взял под личный контроль спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он поручил разобраться в ситуации, когда собственники коммерческих помещений на фоне эпидемии коронавируса подняли стоимость аренды.
Не секрет, что больше всех от пандемии пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. На их поддержку и направлен принятый законопроект. Ряд поправок внес глава комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Арендаторы из числа малых и средних компаний получают возможность до 1 октября 2020 года досрочно расторгнуть договор без возмещения убытков. Обеспечительный платеж останется у собственника помещения. Также предусмотрена возможность расторжения договора, если компании отказали в снижении арендной платы. Пострадавшие от коронавируса предприятия также получают право отсрочить выкупные платежи на срок от шести месяцев до года, если арендуемое государственное или муниципальное имущество было в итоге приобретено в собственность.
Закон входит в новый перечень мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Все инициативы приняты в третьем, заключительном чтении. Предусмотрена поддержка предпринимателей, семей с детьми, туристической отрасли.
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