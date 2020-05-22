"Закон – не первомайский лозунг": в Думе раскритиковали коммунистов за поправку о масках

На пленарном заседании 21 мая депутаты Госдумы от КПРФ предложили поправку о бесплатном предоставлении масок гражданам в случае, если государство требует их обязательного ношения. Инициативу коммунистов глава комитета нижней палаты по бюджету и налогом Андрей Макаров назвал "пиаром и политиканством". По его словам, представители компартии не озаботились ни механизмом, ни стоимостью реализации этой "лозунговой" поправки.



Макаров напомнил, что на днях "масочную" поправку обсуждали на заседании комитета по бюджету и налогам, автор инициативы на нем присутствовал. Большинством голосов парламентарии отклонили инициативу.



Любое законодательное решение необходимо просчитывать, понять, как оно будет работать, пояснил свою позицию Макаров. "Закон не может из себя представлять первомайский лозунг", – подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в России живут 146 миллионов человек, и возникает множество вопросов: всем ли нужно предоставлять маску, если да, то сколько нужно выделить на человека в день, нужно ли предоставить одинаковое количество масок тем, кто находится на самоизоляции и тем, кто ходит на работу. На эти и многие другие вопросы авторы поправки ответа не дали, посетовал Макаров.

"И наконец, я думаю, что семья Р.А. Абрамовича может позволить себе маски купить сама. А кто-то действительно нуждается. Кому-то это необходимо. Значит, мы должны в первую очередь определить, на кого должна быть направлена эта норма", – цитирует парламентария официальный сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Депутат отметил, что многие регионы выделяют нуждающимся гражданам деньги на приобретение индивидуальных средств защиты. Обязанность центра – помочь таким субъектам Федерации финансами, пояснил законодатель. Не менее важно дать возможность работающим предприятиям обеспечить масками и перчатками своих сотрудников, добавил парламентарий.

"И авторы поправок от КПРФ прекрасно знают, что это уже сделано – когда был принят закон об освобождении от налогообложения средств, которые предприятия затрачивают на маски и другие средства защиты", – напомнил Макаров.

По его словам, все эти аргументы прозвучали на заседании комитета, поэтому парламентарии большинство голосов отклонили поправку. В инициативе компартии не просчитан ни механизм, ни стоимость ее реализации, указал Макаров.

Парламентарий напомнил, что поправку о масках коммунисты предлагали внести в закон по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. "Обратите внимание: за этот закон проголосовали все фракции, в том числе и те, кто выступил с этими поправками. Вот это и называется – пиар", – заключил депутат.