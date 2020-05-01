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Политика

65-летний Лукашенко и его министр вляпались в жуткий гей-скандал

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В СМИ появились сенсационные публикации о министре иностранных дел Владимире Макее – близком соратнике Александра Лукашенко. Российские журналисты со ссылкой на западные издания пишут, что руководитель внешнеполитического ведомства республики якобы вынужден скрывать свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Впрочем, никаких доказательств иностранные СМИ не приводят.
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Лукашенко знает о склонностях Макея и держит эту информацию при себе в качестве компромата, пишет портал "Политнавигатор" со ссылкой на немецкий портал The Dozen News. Министр иностранных дел вынужден скрывать свою ориентацию: в Белоруссии отношение к гомосексуалистам остается предвзятым, говорится в статье. Белорусский лидер в курсе президентских амбиций Макея и в случае чего может пустить в ход компромат против министра, утверждают журналисты.

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В свою очередь телеграм-канал "Дилетант" пишет, что в разработку западных спецслужб Макей попал еще в 1990-е годы. Лукашенко, уверяют авторы, ошибается, когда думает, что может контролировать министра.

По некоторым данным, Запад рассматривает Владимира Макея как преемника Александра Лукашенко. Там не исключают, что во второй половине текущего года белорусский лидер покинет президентский пост и уступит его министру иностранных дел. Продвигать прозападную политическую повестку через нового главу государства будет гораздо легче, полагают в экспертном сообществе.

Очередные президентские выборы в республике должны пройти летом этого года. Лукашенко собирается принять в них участие. Свои гражданам он пообещал честные выборы.

Напомним, что с прошлого года Александр Лукашенко начал активно восстанавливать отношения с Западом. Минск и Вашингтон договорились об открытии американского посольства в Белоруссии, глава государства несколько раз проводил переговоры с влиятельными политика США и Евросоюза.

Автор: 1 мая 2020, 14:37

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