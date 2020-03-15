Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице

Журналисты издания "Страна.ua" узнали местонахождение бывшего президента Украины Петра Порошенко. Оказалось, политик проходил курс лечения в клинике в Испании. Там он должен был находиться на протяжении недели и проходить "курс детоксикации". Однако Порошенко быстро засобирался на родину после недавнего заявления действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского. Президент сообщил, что из-за коронавируса с 17 марта закрывает в стране.
Напомним, Порошенко покинул Украину после того, как получил вызов на доброс в Госбюро расследований. Он фигурирует сразу в 16 уголовных делах. Его подозревают в госизмене, легализации незаконных доходов с помощью офшоров, попытке свержения конституционного строя (речь об инциденте в Керченском проливе, где задержали украинские коробли), отмывании денег и прочем.
Интересно, что недавно Верховной Радой был уволен генеральный прокурор Руслан Рябошкин. Он препятствовал переводу Порошенко из свидетеля в подозреваемого.
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