Снимки протокола договоренностей опубликовал украинский
портал ZN.UA. Соглашение было подписано 11 марта. В нем фиксируется согласие
Киева сесть за стол переговоров и напрямую общаться с Донецком и Луганском без
посредников. Россия, Германия и Франция становятся гарантами-наблюдателями
мирного процесса.
Согласно протоколу, дальнейшие шаги по прекращению войны будут обсуждать в рамках Консультативного совета. Его создание запланировано на 25 марта, сообщают украинские журналисты.
Публикация протокола наделала шума в СМИ Незалежной. Портал Politeka.net назвал условия договоренностей "подлыми". "Такого многие не ожидали", – возмутились украинские журналисты.
Вне себя от ярости и сторонник Петра Порошенко Юрий Бутусов. Пропагандист разразился истерикой на своей странице в "Фейсбук". Согласие на прямой диалог с ДНР и ЛНР он назвал "государственной изменой" и нарушением Конституции Украины. Бутусов призвал СБУ открыть уголовное дело.
На необходимости прямых контактов украинских властей с Донецкой и Луганской республиками на протяжении шести лет настаивает Россия. На декабрьском саммите нормандской четверки в Париже президент Владимир Путин призвал своего коллегу Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР.
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