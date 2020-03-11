Экстренная эвакуация: сообщается о бегстве Порошенко с Украины

Положение Порошенко резко ухудшилось после увольнения с
поста генерального прокурора Руслана Рябошапки, полагают украинские
телеграм-каналы. После этого команда экс-президента начала готовиться к отъезду
политика из страны.
Якобы главная цель – спасти Порошенко от тюремного заключения. После назначения на должность генпрокурора нового человека расследования в отношении бывшего президента начнутся снова, рассуждают в украинском экспертном сообществе.
По данным СМИ, в киевском аэропорту Жуляны с 11 марта стоят два борта. Их цель – в случае чего экстренно эвакуировать бывшего президента в Лондон. Другой вариант связан с инсценировкой покушения на Порошенко, полагают в телеграм-каналах.
Один из них, Klymenko Time, подтверждает намерение экс-президента экстренно покинуть Украину. По мнению авторов, Порошенко объяснит свой отъезд за границу необходимостью лечения или политическим преследованием.
Стоит отметить, что о бегстве бывшего президента за рубеж говорили еще летом прошлого года, после победы Владимира Зеленского. Сообщалось, что политик может осесть в Испании, где ему принадлежит недвижимость. Якобы Петр Порошенко уже вывез на Пиренейский полуостров личные вещи.
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