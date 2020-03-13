Загнанный в угол Зеленский пошел на уступки Путину

На протяжении шести лет конфликта в Донбассе Киев отказывался вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Похоже, украинские власти стали переосмысливать свое поведение: представители Незалежной подписали договоренность о переговорах с ДНР и ЛНР без посредников. На этом неоднократно настаивало российское руководство.



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