Загнанный в угол Зеленский пошел на уступки Путину

Члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе
(КТГ) согласились вести диалог напрямую с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом
сообщают СМИ Незалежной со ссылкой на недавний протокол совещания КТГ в Минске.
В документе говорится о создании консультативного совета по урегулированию в Донбассе из десяти человек – представителей Киева, Донецка и Луганска. Право участвовать в заседаниях совета есть также у России, Германии и Франции.
О создании специального органа по урегулированию идущего седьмой год конфликта накануне в четверг, 12 марта, рассказали в ДНР. В Донецке отметили, что также договорились с Киевом продолжить отвод войск на линии фронта. Кроме того, до конца марта может быть принято решение о новом обмене заключенными.
На днях замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал "новый механизм" урегулирования конфликта в Донбассе. Чиновник встречался с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам Козака создание совета планируется утвердить на заседании КТГ 25 марта.
Москва неоднократно указывала Киеву на необходимость прямого диалога с Донецком и Луганском, однако власти Незалежной от этого уклоняются. Сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского на саммите нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года.
По всей видимости, на диалог с Донбассом президент Украины согласился от отчаяния. Из-за невозможности закончить войну уровень одобрения Зеленского обвалился ниже 50%. Согласие на переговоры с ДНР и ЛНР может позитивно сказаться на рейтинге главы государства.
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