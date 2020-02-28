"Упирается в стену": европейцы ударили Зеленского ножом в спину

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тяжелейшей ситуации, поскольку, в отличие от своего предшественника, не может опереться на поддержку Запада для решения внутренних проблем. Выяснилось, что Европа и США все больше поддерживают позицию Владимира Путина по минским соглашениям.

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