Новости Украины ежедневно показывают, что страна движется в совершенно неправильном направлении. Однако исправить что-либо в этой ситуации нынешнее руководство не в состоянии.
Эксперты считают, что по меньшей мере часть вины лежит на предыдущем президенте Украины, который довел ситуацию до крайней точки. "Да, такое наследство оставил Порошенко Зеленскому. Зеленский тут уже упирается в стену", – цитирует издание "Политнавигатор" руководителя центра "Третий сектор" Андрея Золотарева.
Речь, в частности, идет о урегулировании конфликта в Донбассе. Петр Порошенко своими авантюрами окончательно истратило терпение западных партнеров, поэтому от Владимира Зеленского они уже ждут более строгого следования достигнутым договоренностям.
Такой подход ставит крест на надежде отдельных украинских политиков провести ревизию минских соглашений. Париж и Берлин ясно дали Киеву понять, что в вопросе очередности выполнения пунктов минских соглашений стоят на стороне Владимира Путина. Постепенно склоняется к этому варианту даже Вашингтон.
В итоге Владимиру Зеленскому не на кого опереться за рубежом. Такая позиция наносит ощутимый урон не только по его позиции на международной арене, но и уничтожает репутацию президента Украины внутри страны.
О реакции украинского лидера на такой ощутимый удар в спину остается только догадываться. На официальном уровне Владимиру Зеленскому остается только повторять общие фразы о нацеленности на мир.
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