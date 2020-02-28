"Упирается в стену": европейцы ударили Зеленского ножом в спину

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян
Зудина осталась без миллионов Табакова
партнеры
Пятница
28 февраля
Лента новостей
20:57
В Петербурге найден труп женщины с простреленной головой
20:53
Собчак поведала о коронавирусе в борделе с проститутками
20:39
Москвичка одним ударом убила сына-инвалида
20:16
В Петербурге агрессивный ревнивец избил свою подругу
20:06
Коронавирус испортил планы российским гимнастам
19:47
Пожилые фанатки подрались на концерте Булановой
19:25
Как отличить коронавирус от ОРВИ: озвучена инструкция
18:56
"Волочкову давайте не будем бить": экс-солистка "ВИА Гра" претендует на лучший шпагат
17:58
Хотел покататься: житель Подмосковья угнал машину ради забавы
17:46
Совет на выходные
17:32
Избежавшая проституции экс-солистка "ВИА Гра" поделилась секретом успеха
17:29
"А где же муж?": Пугачеву сняли с девочкой в темном уголке
17:27
51-летняя Стриженова отправилась к пластическому хирургу
17:02
Звезда сериала "Великолепный век" поразила снимком в ванной
16:58
Путин отвесил мощную оплеуху обнаглевшему Эрдогану
16:47
Кожевникова в панике из-за коронавируса
16:44
Исхудавшая дочь Толкалиной раскрыла главный секрет
16:41
"Какой-то сатанячий ад!": заподозренной в романе с Прилучным актрисе угрожают порчей и убийством
16:13
Под Тюменью опрокинулся автобус с пассажирами
16:03
"Какой-то террор": Бузова рассказала о домашнем насилии
15:59
Найдены доказательства искусственного происхождения коронавируса
15:52
Черкасов из "Дома-2" показал беременную жену на премьере сериала "Патриот"
15:17
"Хочется Вас пощипать": россиянки пришли в восторг от холеного Крутого
15:05
В московском ресторане не оставили места для случайности
14:45
Александр Олешко неожиданно объявил об уходе
14:44
Бойцов ЧВК "Вагнера" отправили в досрочные отпуска из-за перемирия в Ливии
14:42
Васильева призналась Корчевникову в неверности мужьям
14:25
Джеки Чан вышел на связь после известия о заражении коронавирусом
14:18
Выедает легкие: последствия коронавируса ужаснули народ
14:16
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
14:08
"Я горд и счастлив": растроганного Бурунова заметили с Виторганом
14:05
От Никиты Михалкова требуют баснословную сумму
14:01
"Виталина – это же монстр!": как Цымбалюк-Романовская разрушила жизнь Джигарханяна
13:39
Остриженная Лена Ленина устроила фальшивую свадьбу и ждет ребенка от суррогатной матери
13:38
Россия приостановила въезд граждан из Ирана
13:32
"Это безобразие": стерший ноги до кровавых мозолей Петров взорвался от возмущения
13:31
Ученые установили, что белые медведи на участках "Роснефти" максимально упитанны
13:28
Звезда "Трансформеров" Джек Рейнор посетит Москву в марте
13:22
"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Винтаж"
13:17
"Не родной отец": Карина Мишулина раскрыла страшную семейную тайну
13:10
Пьяная жительница Калининграда опрокинула коляску с внучкой
12:49
Площадь Красная видна: дочь Тимати рассекретила место жительства
12:41
Ушел из жизни главный конструктор Су-34
12:41
Гороскоп на март
12:30
"Идиотка": муж Гагариной отреагировал на слова о разводе
12:20
Родившая тройню звезда сериала "Глухарь" рассказала о своей беде
12:17
"Заслужила мозолями": Волочкова не станет сдавать роскошную квартиру в центре Петербурга
12:10
Самолет экстренно сел в аэропорту Внуково из-за треснувшего лобового стекла
11:57
Рубль сдает позиции
11:51
"Шапокляк крашеная!": изменившуюся Степаненко обвинили в жадности
11:51
В Москве названы победители премии "Headliner года"
11:42
Принц Гарри и Меган Маркл больше не могут надеяться на безопасность в Канаде
11:30
Похудевшую звезду сериала "Физрук" Полину Гренц сложно узнать
11:27
В жилом доме Петербурга прогремел взрыв
11:21
Смехова молится за изувеченного в школе сына
11:18
Под Москвой произошла массовая авария
11:05
Коронавирус поставил под угрозу производство жизненно необходимых лекарств
11:00
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
10:58
Стивена Сигала оштрафовали на крупную сумму
10:37
Знаменитая журналистка умерла на 92-м году жизни
10:34
Собчак вытянула из Эрнста откровение о Первом канале
10:18
В Китае сделали важное заявление о коронавирусе
10:13
"Не для слабонервных": Андреева приняла кардинальные меры в борьбе со старением
09:52
Москвичей предупредили об аномальной погоде
09:42
Фигуристка Туктамышева объявила о расставании с бойфрендом
09:24
ВОЗ оценила "агрессивный подход" России к коронавирусу
09:19
"Убью ее или сожгу": Джонни Депп угрожал смертью бывшей жене
09:15
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
08:59
В аэропорту Внуково обокрали пассажирку
08:48
Певец Шура откровенно рассказал о страшном диагнозе и пагубной зависимости
08:45
Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса
08:19
"Уже невозможно контролировать": ученые сообщили о пандемии коронавируса
08:14
Муцениеце оставила Прилучного без дома и машины
08:10
"Что-то случилось с нервной системой или мозгом": к Лере Кудрявцевой выехали медики
07:55
Известного режиссера ввели в искусственную кому
06:41
Заподозренная в беременности Седокова отказалась от еды
04:14
Голубая кровь: Пэрис Хилтон назвалась родственницей Елизаветы II
02:37
50-летняя Дженнифер Лопес без прикрас вызвала оторопь
00:17
Причиной развода Прилучного и Муцениеце стал нерожденный ребенок
21:56
Число жертв коронавируса в Италии возросло
21:51
Вместо Панайотова: появились данные об участии Бузовой в "Евровидении"
21:33
"Старый стал": народ в шоке от изможденного Тарасова
21:28
Бояться определенно стоит: врач сделал громкое заявление о коронавирусе в России
20:58
В Петербурге приезжий изнасиловал несовершеннолетнюю девушку
20:55
"Чистая мать": муж пожаловался на дочку Бородиной
20:45
В Самаре перевернувшийся трамвай придавил пять автомобилей
20:36
Под Петербургом женщина умерла в кафе после празднования дня рождения
20:13
Джиган показал новорожденного сына после обрезания
20:04
В Саратове пассажир разбил очки таксисту за отказ везти ребенка без кресла
20:01
Перенесший инсульт Дибров рвется в бой
19:55
Как Госдума вернула доверие граждан
19:25
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
18:56
"Мне это всегда мешало": Богомолов публично признался в своих слабостях
18:42
На Ямале водитель наехал на ребенка во дворе
18:31
"Я хотела детей": Кудрявцева назвала причину разрыва с возлюбленным
18:00
Сказочные сокровища: почему дочь Петросяна мертвой хваткой вцепилась в Степаненко
17:59
Нет симптомов: раскрыта страшная опасность рака
17:54
Это война? Осмелевший Эрдоган решился на конфликт с Путиным
17:47
Много болтающую актрису "Сватов" Кравченко ликвидировали
17:35
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Страна плохая": отец Цымбалюк-Романовской сдал с потрохами Джигарханяна
"Виталина – это же монстр!": как Цымбалюк-Романовская разрушила жизнь Джигарханяна
Муцениеце впала в глубокую депрессию после расставания с Прилучным
Ольга Бузова сняла на камеру постельные игры с возлюбленным
Вместо Панайотова: появились данные об участии Бузовой в "Евровидении"
"Мирным путем": названы условия отставки Лукашенко
Политика

"Упирается в стену": европейцы ударили Зеленского ножом в спину

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тяжелейшей ситуации, поскольку, в отличие от своего предшественника, не может опереться на поддержку Запада для решения внутренних проблем. Выяснилось, что Европа и США все больше поддерживают позицию Владимира Путина по минским соглашениям.
прочитано 14 раз

Новости Украины ежедневно показывают, что страна движется в совершенно неправильном направлении. Однако исправить что-либо в этой ситуации нынешнее руководство не в состоянии.

ПО ТЕМЕ

"Козел отпущения": Порошенко прилюдно опозорил Зеленского

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Эксперты считают, что по меньшей мере часть вины лежит на предыдущем президенте Украины, который довел ситуацию до крайней точки. "Да, такое наследство оставил Порошенко Зеленскому. Зеленский тут уже упирается в стену", – цитирует издание "Политнавигатор" руководителя центра "Третий сектор" Андрея Золотарева.

Речь, в частности, идет о урегулировании конфликта в Донбассе. Петр Порошенко своими авантюрами окончательно истратило терпение западных партнеров, поэтому от Владимира Зеленского они уже ждут более строгого следования достигнутым договоренностям.

Такой подход ставит крест на надежде отдельных украинских политиков провести ревизию минских соглашений. Париж и Берлин ясно дали Киеву понять, что в вопросе очередности выполнения пунктов минских соглашений стоят на стороне Владимира Путина. Постепенно склоняется к этому варианту даже Вашингтон.

В итоге Владимиру Зеленскому не на кого опереться за рубежом. Такая позиция наносит ощутимый урон не только по его позиции на международной арене, но и уничтожает репутацию президента Украины внутри страны.

О реакции украинского лидера на такой ощутимый удар в спину остается только догадываться. На официальном уровне Владимиру Зеленскому остается только повторять общие фразы о нацеленности на мир.

Автор: 28 февраля 2020, 20:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Козел отпущения": Порошенко прилюдно опозорил Зеленского
Поедет на Украину? Появились данные о новом месте работы Лукашенко
"Захват проливов": рассекречена новая цель России
Володин рассказал о самом важном законе февраля

Шоу-бизнес

На полу, на капоте и в душе: развратные кадры голой дочери Салтыковой с мужиком попали в сеть (видео)
Избежавшая проституции экс-солистка "ВИА Гра" поделилась секретом успеха
"А где же муж?": Пугачеву сняли с девочкой в темном уголке
51-летняя Стриженова отправилась к пластическому хирургу

Проишествия

Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику
Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Общество

"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией

Ситуация накалилась до предела
Общество

"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Винтаж"

Грандиозный концерт в Москве
Шоу-бизнес

Певец Шура откровенно рассказал о страшном диагнозе и пагубной зависимости

Артист не мог справиться с одиночеством

Шоу-бизнес

"Что-то случилось с нервной системой или мозгом": к Лере Кудрявцевой выехали медики

Ведущая почувствовала себя плохо

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на март
Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта
Гороскоп на четверг, 27 февраля

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Туктамышева объявила о расставании с бойфрендом
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
"Пахать и пахать": Мария Шарапова объяснила свой уход из тенниса
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой

Регионы

"Больше никогда в жизни": люди отказывается от поездов через Крымский мост
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+