"Это чушь": Путин отреагировал на провокационные высказывания Зеленского о ВОВ

Российский лидер прокомментировал отсутствие приглашения на траурные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря в Освенциме. Владимир Путин не придает этому большого значения. "Не позвали – и не надо", – коротко сказал он в интервью ТАСС.
Политик назвал выступление Владимира Зеленского в Польше "полной чушью" и "конъюнктурой сегодняшнего дня", пишет телеканал "360". Президент Украины тогда заявил, что СССР – одно из государств, которое развязало Вторую мировую войну. По данным RT, лидер России считает речь Зеленского попыткой наладить отношения с властью в Европе, которая в последнее время совершает большую ошибку.
"Миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом! Это плевок для них в лицо. Я вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнется. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок", – цитирует Путина НСН.
Напомним, что траурные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Освенцима, прошли 27 января. Поскольку Владимир Путин не получил приглашения, Россию представлял посол.
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