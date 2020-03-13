Размах эпидемии коронавируса во Франции привел Макрона в ужас

Коронавирус продолжает распространяться по планете: он обнаружен уже у 128 тысяч человек, согласно данным онлайн-карты Исследовательского центра системных наук и инженерии. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. Далее по списку идет Франция, лидер которой накануне сделал серьезное заявление.
Эммануэль Макрон появился в прямом эфире телеканала BFMTV, пишет РИА Новости. Он назвал коронавирус самым серьезным кризисом за последние 100 лет. Президент подчеркнул: здоровье бесценно, и правительство сделает все возможное, чтобы справиться с эпидемией. Между тем в стране насчитывается более двух тысяч заболевших. На карантин закрываются образовательные учреждения.
Напомним, что вспышка пневмонии, вызванная COVID-19, была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. За три месяца из-за коронавируса, приникшего в 116 стран мира, умерли почти пять тысяч человек. Специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены и воздержаться от перелетов в другие государства.
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